La Roma è diventata grande. Non perché abbia battuto tre a zero il Sassuolo, avversario decisamente inferiore sul piano tecnico, ma per il modo in cui lo ha fatto. Per la naturalezza con cui ha imposto la propria superiorità, per la capacità di aspettare il momento giusto senza perdere la pazienza, per la ferocia con cui ha colpito appena si è aperto uno spiraglio. E soprattutto perché, dopo la delusione di Manchester, ha risposto ancora una volta presente. Senza tentennamenti, senza scorie, senza concedere spazio a nuovi dubbi.

È questa, forse, la conquista più importante di Gasperini. La Roma sta imparando a non sbagliare le partite che una grande squadra ha il dovere di vincere. Non significa che tutto sia perfetto, né che il salto di qualità sia già completo a livello europeo. Le sconfitte contro Real Madrid e Manchester United raccontano di una crescita ancora necessaria quando l’asticella si alza. Ma in campionato i giallorossi stanno dimostrando una maturità nuova. Dopo il Real avevano reagito vincendo, dopo Manchester hanno fatto altrettanto. E questa capacità di rialzarsi immediatamente è tutt’altro che scontata.

Contro il Sassuolo, in fondo, la partita è durata poco più di venti minuti. Alberto Aquilani aveva capito che affrontare questa Roma a viso aperto sarebbe stato un suicidio calcistico. Ha allora snaturato almeno in parte la propria squadra, disponendola con tutti gli uomini dietro la linea del pallone, cercando densità e chiudendo ogni spazio sulla trequarti. Per un po’ il piano ha funzionato, anche se la Roma aveva già cominciato a creare pericoli. Poi è arrivato Mario Hermoso, che per una sera ha deciso di indossare i panni del centravanti: pallone controllato in area, sinistro potentissimo sotto la traversa e muro neroverde abbattuto.

Da quel momento è cambiato tutto. La Roma si è sciolta, il Sassuolo si è smarrito. Tre minuti dopo, il destro di Malen deviato nella propria porta da Walukiewicz ha chiuso virtualmente i conti. La squadra di Aquilani ha perso compattezza e convinzione, mentre quella di Gasperini ha continuato ad attaccare, costruire, cercare il gol. Nella ripresa è arrivata anche la firma di Rodrigo Mora, l’ennesima perla di un diciannovenne che sta crescendo a vista d’occhio. Il resto è stato un monologo giallorosso, con un Sassuolo incapace di impensierire Vásquez.

E pensare che Malen ha vissuto una delle sue serate meno fortunate sotto porta. L’olandese ha sprecato occasioni che normalmente trasforma a occhi chiusi, nonostante i compagni abbiano provato in tutti i modi a mandarlo a segno. Eppure ha partecipato al gol di Hermoso, provocato l’autorete del raddoppio e servito l’assist a Mora. La Roma ha vinto tre a zero senza un gol del suo centravanti, concedendosi perfino il lusso di sprecarne altri. Anche questa è una dimostrazione di forza: quando una squadra trova tante strade per arrivare in porta, non dipende più soltanto dalla giornata dei suoi uomini migliori.

Nel frattempo è tornata anche la solidità difensiva, con un altro clean sheet che restituisce serenità a un reparto reduce da qualche passaggio a vuoto. E soprattutto è tornato Manu Koné, la cui presenza in mezzo al campo si è sentita eccome. Il francese restituisce dinamismo, aggressività ed equilibrio alla mediana, caratteristiche che erano mancate terribilmente nelle ultime settimane. Dopo la sosta Gasperini dovrebbe ritrovare anche Svilar e, si spera, Dybala. Due elementi fondamentali che potranno aggiungere qualità e soluzioni a una squadra già molto competitiva. L’augurio è che questa volta l’infermeria conceda finalmente una tregua, perché gli infortuni sono stati finora il principale ostacolo alla continuità delle scelte del tecnico.

La Roma arriva così alla pausa con 27 punti in undici giornate, tre vittorie consecutive in campionato e un secondo posto che, almeno per una notte, la lascia a una sola lunghezza dalla vetta. Un bottino straordinario, soprattutto considerando il calendario massacrante delle ultime settimane: nove partite in ventisette giorni, come ha ricordato lo stesso Gasperini. Adesso i giallorossi potranno accomodarsi davanti alla televisione e osservare cosa succederà domani. L’Inter ospita il Como, la Lazio va a Napoli: qualcuno inevitabilmente perderà terreno. La Roma, intanto, ha già fatto il suo dovere. E potrebbe ritrovarsi con una classifica ancora più invitante.

La cosa più bella, però, è che questa Roma non sembra avere paura di pensare in grande. Gasperini, interrogato sulla possibilità di accontentarsi del secondo posto, non ha abbassato lo sguardo: “È bello giocarlo questo campionato. Noi ce lo stiamo veramente giocando”. Parole importanti, che raccontano l’ambizione di un allenatore consapevole del valore della propria squadra. Il tecnico sa benissimo che l’Inter resta la principale favorita, ma sa anche che alle sue spalle la partita è aperta. E che, se qualcuno dovesse rallentare, la Roma deve farsi trovare pronta.

Ed è proprio qui che entra in gioco la proprietà. Perché un’occasione del genere non può essere lasciata soltanto sulle spalle di Gasperini e dei suoi giocatori. D’Amico, prima della partita, ha confermato ciò che ormai è evidente a tutti: manca un esterno offensivo di gamba, capace di dare profondità e strappi a una squadra che ne ha bisogno. Il direttore sportivo ha promesso che a gennaio si proverà a colmare quella lacuna. Ma questa Roma merita uno sforzo vero, possibilmente anche qualcosa in più. Non un acquisto tanto per accontentare l’allenatore, bensì un rinforzo capace di spostare realmente gli equilibri.

Perché il campionato è aperto, la Roma c’è e Gasperini ha dimostrato di saperla portare molto lontano. Nessuno può garantire che basti per vincere lo scudetto. Ma sarebbe un peccato enorme non provare ad alimentare questa possibilità, proprio adesso che la squadra sta dimostrando sul campo di meritarlo. Il salto di qualità più difficile, quello della mentalità e dell’identità, sembra essere stato compiuto. Ora tocca ai Friedkin decidere fin dove vogliono davvero arrivare. Perché le grandi occasioni, nel calcio, non aspettano nessuno.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini