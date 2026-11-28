L’ultima volta che Ivan Juric si è seduto sulla panchina della Roma era il 10 novembre del 2024. All’Olimpico passava il Bologna, vincendo per 3-2 al termine di una partita che certificava il fallimento dell’ennesimo tentativo di rimettere in piedi una stagione nata male. La Roma era dodicesima in classifica, con appena 13 punti dopo dodici giornate e quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Domani il tecnico croato tornerà in quello stesso stadio, ma troverà una Roma che sembra appartenere a un’altra epoca calcistica.

Il calendario offre un’occasione quasi perfetta per misurare la trasformazione dei giallorossi. Sono trascorse esattamente dodici giornate anche in questo campionato: la squadra di Gasperini ha conquistato 30 punti, non ha ancora perso una partita e occupa il secondo posto in classifica. Dai 14 gol segnati nel novembre del 2024 si è passati ai 36 di oggi, mentre le reti subite sono scese da 17 a 11. Diciassette punti in più, ventidue gol segnati in più e una differenza reti migliorata di 28 lunghezze. Numeri che fotografano una metamorfosi impressionante.

Ma sarebbe ingeneroso attribuire a Juric tutte le responsabilità di quella Roma. Il croato era arrivato in un momento di profonda crisi, dopo l’esonero di Daniele De Rossi, in un ambiente lacerato dalle contestazioni e con una squadra che sembrava aver perso ogni riferimento. Il suo calcio, fondato sull’aggressività e sui duelli individuali, non riuscì a trovare terreno fertile. Il tentativo di cambiare radicalmente il modo di giocare di un gruppo già in difficoltà finì per accentuarne i problemi.

Fu Claudio Ranieri a individuare la strada per uscire dal tunnel. Prima ancora di intervenire tatticamente, il tecnico romano restituì serenità e fiducia ai calciatori, ricomponendo la frattura tra squadra e tifoseria. Con lui la Roma conquistò 56 punti in 26 giornate, chiudendo al quinto posto una stagione che sembrava compromessa. Ranieri ricostruì le fondamenta sulle quali Gasperini avrebbe poi edificato la sua Roma. Un passaggio essenziale per comprendere il percorso che ha riportato i giallorossi in Champions League e oggi li vede competere per il titolo.

Il destino ha voluto che a completare l’opera fosse proprio il maestro di Juric. Gasperini lo aveva allenato prima a Crotone e poi al Genoa, trasmettendogli molti dei principi calcistici sui quali il croato avrebbe costruito la propria carriera da allenatore. Eppure, nella Capitale, i due hanno ottenuto risultati diametralmente opposti. Una dimostrazione di come nel calcio non basti condividere un’idea di gioco: occorre saperla trasmettere, adattarla agli interpreti e convincere i calciatori della sua efficacia. Gasperini, soprattutto, ha avuto il tempo e le condizioni per costruire ciò che Juric non riuscì a realizzare in appena 53 giorni.

È significativo che proprio il tecnico del Monza, alla vigilia della sfida, abbia indicato la Roma tra le principali candidate allo scudetto insieme a Inter e Lazio. Due anni fa avrebbe probabilmente fatto fatica a immaginare uno scenario simile. Oggi ritroverà diversi calciatori che aveva avuto a disposizione nella sua breve esperienza romanista, da Cristante a Koné, passando per Mancini, Hermoso e Soulé. Alcuni di loro sono diventati protagonisti di una squadra capace di affrontare a viso aperto persino il Paris Saint-Germain, bicampione d’Europa.

La partita di domani rappresenta l’ennesimo esame di maturità. La Roma che sta nascendo deve dimostrare di saper affrontare il Monza con la stessa fame mostrata al Parco dei Principi, perché è soprattutto attraverso queste sfide che si costruisce una candidatura credibile allo scudetto. Due anni fa, all’Olimpico, Juric lasciava una squadra che aveva smarrito la propria identità e una tifoseria che aveva quasi perso la speranza. Domani ritroverà uno stadio che ha ricominciato a sognare. Forse è proprio questa la vittoria più grande della Roma degli ultimi due anni.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini