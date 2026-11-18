La Roma ritrova Dybala e Mancini, ma il rientro di Mile Svilar contro il Parma non è ancora certo. A tre giorni dalla sfida del Tardini, in programma sabato 21 novembre alle ore 18, arrivano nuovi aggiornamenti dall’allenamento di Trigoria. Il portiere serbo continua a migliorare, ma avverte ancora un leggero fastidio al piede quando calcia il pallone: la sua presenza contro i ducali resta probabile, ma non scontata.

Anche oggi Svilar ha svolto soltanto una parte della seduta con il resto dei compagni, proseguendo il recupero dalla frattura al quinto dito del piede che lo tiene lontano dal campo da diverse settimane. L’ultimo ostacolo è proprio il gesto tecnico del rinvio, sul quale il portiere non ha ancora ritrovato la piena tranquillità. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi due allenamenti, prima della decisione definitiva di Gasperini.

Situazione ancora da valutare anche per Pierluigi Gollini, che, come Svilar, ha lavorato soltanto parzialmente in gruppo. Il portiere sta recuperando dal problema alla schiena che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Il reparto resta dunque quello con i maggiori interrogativi in vista della trasferta emiliana.

Le buone notizie arrivano invece da Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Entrambi hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e, per il secondo giorno consecutivo, si sono allenati regolarmente insieme al resto della squadra. I due saranno quindi a disposizione di Gasperini per la ripresa del campionato, anche se il tecnico dovrà decidere come gestire il minutaggio della Joya dopo il lungo stop.

Intanto domani, giovedì 19 novembre, torneranno a disposizione anche gli argentini Soulé, Balerdi e Castro, reduci dagli impegni con la nazionale. Gasperini potrà così lavorare con un gruppo quasi al completo in vista del Parma. Resta soprattutto da sciogliere il nodo Svilar: il suo recupero procede, ma lo staff non vuole correre rischi inutili a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

Redazione Giallorossi.net