Dybala e Mancini sono completamente recuperati e saranno a disposizione di Gasperini per Parma. Arrivano due ottime notizie dall’allenamento di oggi a Trigoria, dove la Roma ha ripreso la preparazione dopo i tre giorni di riposo concessi durante la sosta per le nazionali. Sabato 21 novembre, alle ore 18, i giallorossi saranno impegnati al Tardini contro i ducali, con due pedine importanti nuovamente arruolabili.

Paulo Dybala e Gianluca Mancini hanno svolto l’intera seduta insieme al gruppo, completando così il percorso di recupero dai rispettivi problemi muscolari. L’argentino ha smaltito l’infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane, mentre il difensore ha superato il risentimento al flessore che gli aveva impedito di partecipare alla sfida contro il Sassuolo. Entrambi potranno quindi tornare tra i convocati per la trasferta di sabato.

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Progressi anche per Mile Svilar e Pierluigi Gollini, che hanno lavorato parzialmente insieme ai compagni. Il portiere serbo, fermo da inizio ottobre per una frattura da stress al piede, prosegue il percorso di riatletizzazione e spera di tornare tra i pali già contro il Parma. Anche Gollini, reduce da un problema alla schiena, si sta avvicinando al pieno recupero. Per entrambi, però, serviranno ulteriori valutazioni nei prossimi allenamenti prima di stabilirne l’effettiva disponibilità.

Niente Parma, invece, per Devyne Rensch. L’esterno olandese ha proseguito il lavoro differenziato e non sarà disponibile per la prossima gara di campionato. Il suo recupero richiederà ancora tempo, con lo staff medico che continuerà a monitorarne le condizioni in vista degli impegni successivi.

La Roma continuerà ad allenarsi nei prossimi giorni, mentre Gasperini attende il rientro graduale dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. L’obiettivo è preparare al meglio la trasferta di Parma, primo appuntamento di un ciclo particolarmente intenso tra campionato e Champions League. Intanto, dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti, con due recuperi importanti già acquisiti.

Redazione Giallorossi.net