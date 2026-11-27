Archiviato il prestigioso pareggio di Parigi, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. I giallorossi si sono allenati oggi a Trigoria in vista della sfida contro il Monza, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico. Confermate le sole assenze di Devyne Rensch e Lorenzo Pellegrini, con il resto del gruppo regolarmente a disposizione di Gasperini.
Clima particolarmente disteso al Fulvio Bernardini, come testimonia il video della seduta odierna pubblicato dal club sui propri canali social. A chiudere l’allenamento una partitella in famiglia vinta dalla squadra con i fratini gialli. A firmare il gol decisivo è stato il solito Donyell Malen, bravo a battere il portiere con una conclusione in scivolata, regalando il successo ai suoi compagni.
L’allenamento di venerdì 🐺
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— AS Roma (@OfficialASRoma) November 27, 2026
Proprio l’olandese dovrebbe tornare dal primo minuto contro il Monza dopo aver lasciato spazio a Castro nella formazione iniziale schierata al Parco dei Principi. Gasperini dovrebbe puntare anche su Paulo Dybala, mentre resta aperto il ballottaggio tra Matías Soulé e Rodrigo Mora per completare il reparto offensivo.
Domani, intanto, non si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia. Gasperini ha deciso di non incontrare i giornalisti, come già accaduto in altre occasioni caratterizzate da impegni ravvicinati tra Champions League e campionato. Ultima seduta di rifinitura prima di affrontare il Monza dell’ex Ivan Juric.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini