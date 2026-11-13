DA TRIGORIA | Svilar torna parzialmente in gruppo con Dybala e Mancini. Gollini ancora a parte

Buone notizie da Trigoria per Gian Piero Gasperini. La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini, proseguendo il lavoro durante la sosta per le nazionali. Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria, con Paulo Dybala, Mile Svilar e Gianluca Mancini che hanno svolto parte della seduta insieme al gruppo.

La novità più interessante riguarda proprio Svilar. Il portiere serbo, reduce dalla frattura da stress al piede destro che lo ha costretto a saltare le ultime partite, ha compiuto un ulteriore passo avanti nel percorso di recupero. Prosegue positivamente anche il lavoro di Dybala, che sta smaltendo il problema al polpaccio, e Mancini, fermatosi prima della gara contro il Sassuolo per un risentimento muscolare al flessore.

Ancora lavoro differenziato, invece, per Pierluigi Gollini, alle prese con il recupero dal problema alla schiena. Lo staff medico continuerà a monitorarne le condizioni nei prossimi giorni. Out invece Rensch.

L’obiettivo è recuperare più giocatori possibile per la ripresa del campionato, prevista sabato 21 novembre contro il Parma. La partecipazione parziale agli allenamenti rappresenta un segnale positivo, anche se serviranno ulteriori verifiche prima del pieno reintegro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 17 novembre, nel pomeriggio.

Giallorossi.net | A. Fiorini