La Roma ritrova gli argentini e arrivano segnali incoraggianti anche da Mile Svilar. A due giorni dalla trasferta contro il Parma, in programma sabato 21 novembre alle ore 18 al Tardini, Gian Piero Gasperini può sorridere dopo l’allenamento odierno a Trigoria. Nel video diffuso dal club giallorosso sui propri canali social si nota infatti il ritorno in campo di Matías Soulé, Leonardo Balerdi e Santiago Castro, rientrati dagli impegni con la nazionale argentina.

Le notizie più attese riguardano però i portieri. Nelle immagini pubblicate dalla Roma si vede nuovamente tra i pali Mile Svilar, reduce dal problema al piede che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Dopo aver lavorato soltanto parzialmente con il gruppo nei giorni scorsi, il serbo sembra ormai vicino al recupero per la sfida di sabato. La sua disponibilità appare sempre più probabile, anche se servirà attendere le ultime valutazioni dello staff medico.

Presente sul campo anche Pierluigi Gollini, che sta superando il problema alla schiena accusato nelle scorse settimane. Un altro segnale positivo per Gasperini, che potrebbe così ritrovare entrambi i portieri in vista della ripresa del campionato. Le immagini, naturalmente, non consentono ancora di stabilire se i due abbiano completato l’intera seduta senza limitazioni.

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Il gruppo è ormai quasi al completo. Paulo Dybala e Gianluca Mancini hanno già ripreso ad allenarsi regolarmente nei giorni scorsi, mentre con il rientro di Soulé, Balerdi e Castro si è concluso anche il ritorno dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Restano invece indisponibili Devyne Rensch e Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.

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Domani, venerdì 20 novembre, sarà il momento delle ultime indicazioni di Gasperini. Il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 13:30 dal centro sportivo Fulvio Bernardini e farà il punto sulle condizioni dei suoi giocatori, a cominciare proprio da Svilar. La Roma si avvicina dunque alla trasferta di Parma con un’infermeria sempre più vuota e la possibilità di ritrovare diversi elementi importanti per la corsa ai vertici della classifica.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini