Dahl tagliato dalla lista Uefa: ecco il motivo della scelta di De Rossi

AS ROMA NEWS – Dentro Sangarè, fuori Dahl. Il terzino sinistro svedese, 21 anni, è l’escluso eccellente tra i nuovi acquisti nella lista Uefa compilata da De Rossi e presentata nella notte di ieri dal club giallorosso.

In questa stagione sono caduti i vincoli del Fair Play Finanziario, perciò l’allenatore ha potuto scegliere liberamente chi inserire o meno nei venticinque per la prima fase dell’Europa League, o quasi.

Restavano però da rispettare i criteri generali per la compilazione della lista, con i giallorossi che hanno inserito soltanto due dei quattro calciatori formati nel club e tre formati in Italia. Per questo bisognava escludere uno straniero tra i tesserati.

La scelta è ricaduta su Samuel Dahl, considerato ancora non pronto dal tecnico. A sinistra dunque, oltre a Angelino, potrebbero giocare Hermoso e Zalewski, ma anche Saelemaekers o El Shaarawy nel caso di passaggio alla difesa a tre.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport

