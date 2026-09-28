DAI QUOTIDIANI | Balerdi, il riscatto è scritto: la Roma ha trovato il difensore perfetto per Gasp

Tre presenze contro Atalanta, Torino e Inter sono già bastate per lasciare un’impressione molto forte. Leonardo Balerdi è arrivato alla Roma in prestito dal Marsiglia, ma tutto lascia pensare che la sua esperienza in giallorosso sia destinata a durare ben oltre questa stagione.
La Roma lo aveva cercato già nella passata annata, quando però i 30 milioni richiesti dal Marsiglia rappresentavano un ostacolo difficile da superare. Poi la situazione del club francese è cambiata e a Trigoria si è aperta un’occasione che Tony D’Amico non si è lasciato sfuggire. L’operazione è stata chiusa sulla base di un milione di euro per il prestito, con un meccanismo di riscatto legato al numero di presenze disputate per almeno 45 minuti. Le fasce sono tre: 14 milioni con almeno il 55% delle partite, 11 milioni tra il 40 e il 55%, 9 milioni raggiungendo almeno il 20%.
Percentuali che, considerando l’impatto avuto dall’argentino e il gradimento di Gasperini, rendono già molto concreta, per non dire scontata, la prospettiva di una permanenza definitiva. L’impressione è che Balerdi da qui a fine stagione sia destinato a giocare molto, se non moltissimo. Il motivo è soprattutto tattico. Gasperini apprezza del centrale argentino le qualità in marcatura, la capacità di costruire dal basso e la personalità mostrata fin dalle prime apparizioni. Ma c’è una caratteristica che lo rende particolarmente prezioso nel sistema giallorosso: la velocità nei recuperi difensivi.
La Roma difende molto alta, porta pressione nella metà campo avversaria e spesso lascia alle spalle della propria linea difensiva quaranta metri o più da proteggere. In un contesto del genere avere un centrale capace di correre all’indietro, recuperare campo e spegnere situazioni pericolose diventa quasi indispensabile. È proprio per questo che Balerdi sembra essersi inserito così rapidamente. Non è soltanto un buon difensore: ha caratteristiche che sembrano costruite apposta per il calcio di Gasperini. Lo stesso tecnico ne ha sottolineato immediatamente il peso: “Leonardo è un capitano, noi conoscevamo bene il valore del giocatore”. Parole che raccontano quanto la Roma fosse convinta dell’operazione già prima di vederlo all’opera all’Olimpico.
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Adesso sarà il campo a determinare quale delle tre cifre scatterà a giugno. Ma il punto, dopo appena tre presenze, sembra già essere un altro: più che capire se la Roma riscatterà Balerdi, bisognerà capire a quale prezzo scatterà il suo acquisto definitivo. E se continuerà su questi livelli, Gasperini potrebbe aver trovato uno dei nuovi pilastri della sua difesa.
FONTE: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero
Balerdi: Burdisso+Manolas
bravo! ci può stare 👍👍
❤️🧡💛
Come tecnica è superiore ad entrambi e più simile ad un Chivu o un Benatia, però in effetti x velocità ricorda il greco e per garra l’argentino (anche Samuel sotto questo aspetto).
Volendo fare una sintesi in un nostro grande ex direi più di tutti Vierchowod.
Cifre basse grande affare.
Concordo.
Il problema a mio avviso è solo la gerarchia dello spogliatoio…staremo a vedere quanto vale il motto gasperiniano che giocano quelli che stanno meglio.
Ciao Kansas, Gasperini non guarda in faccia nessuno, eppoi, credo che le partite sono tante e le rotazioni fondamentali.
praticamente il Wierchowod dello scudetto
secondo me balerdi dovrebbe partire titolare sempre con dicka al posto di mancini, comunque stiamo messi molto bene in difesa ,calcolando che io stravedo pure per ghilardi
concordo
AmoRoma, è vero che il piede invertito va tanto di moda, ma N’dicka è sinistro, perché complicarsi la vita schierandolo a destra?
Solita storia , all’inizio fu Cristante, poi arrivò Pellegrini , oggi leggo parecchi commenti denigratori su Mancini. Questi tre ,che sono la Roma ( difatti GASP li ha blindati) e che quindi nello spèogliatoio sono fondamentali, hanno portato avavnti la baracca quando intorno gli mettevano tutte mezze pippe . Oggi che la Roma è fatta per gran parte di giocatori forti anche loro emergeranno ( Cristante già l’ha fatto). Piantatela di denigrare “la Roma”.
Amano le proprie idee.
Non disponibili a guardare REALTA e CAMPO.
Ma sempre pronti a criticare la Roma, gli acquisti , le cessioni.
Soprattutto Mancini Cristante Pellegrini non disdegnando critiche a Pisilli Ghilardi Soule sorte che sarebbe toccata anche a Romano
NB
Mancini avra sbagliato e puo capitare .
Ma 4 vs 2 e stata permessa l’azione ed il gol.
Mancini allora DEVE essere fortissimo , con lui in difesa meno gol , con lui che si sgancia ( come vuole Gasperini) si subisce gol.
Sergio, Mancini in questo momento ha un leggero appannamento, ma il valore del giocatore non è in discussione; ci può stare, eppoi se hai i cambi giusti ci stanno le rotazioni.
della serie, quando non li hai ti lamenti, se li hai pure….
Sergio…. intorno a Mancini, Pellegrini e Cristante hanno giocato anche Dybala, Lukaku, Matic.
La difesa ha una ottima rosa e Balerdi ha delle caratteristiche ideali per Gasp: velocità, senso della posizione e carisma. Ci sono tre competizioni e servono tutti; Balerdi di più, a mio avviso.
io invece preferivo il pischello Zio…. ahahah … tutti spariti come sempre quelli che criticavano aspramente e davano della pippa a Balerdi
Ad agosto mi chiedevo perché affollare il reparto difensivo.
Pensavo che 5 centrali + Rensch adattabile da braccetto fossero più che sufficienti.
Vedendo questo inizio di stagione comincio a capire.
Ora che il gioco di Gasp viaggia a pieno regime e difendiamo alti, i 3 dietro sono chiamati ad un super lavoro, i braccetti a spingere ed ad inserirsi in area, il centrale a chiudere in velocità gli inevitabili buchi.
Non a caso dei 5 cambi 2/3 sono spesso lì.
Balerdi costerà quindi 14 ben spesi.
giusta osservazione, fortunatamente quest’anno ne abbiamo 6 tutti possibili titolari, avendo una partita ogni 3 giorni devono ruotare.
Ma credo che al mister non abbiamo nulla da insegnare infatti credo ne abbia voluti 6 apposta.
daje
Come ho contestato animatamente DìAmico per la cessione di Romano senza previsione di opportuna Recompra o almeno percentuale sulla rivendita va invece elogiato senz’altro per l’intuizione Balerdi veramente un gran bel giocatore peraltro subito ambientatosi e dai costi ragionevoli. Ora però bando alle critiche e ai convenevoli e a gennaio il famoso esterno alto e un laterale basso sempre a sinistra per rilevare all’occorrenza Wesley. Con i nuovi innesti e Pellegrini organico completo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.