DAI QUOTIDIANI | Balerdi, il riscatto è scritto: la Roma ha trovato il difensore perfetto per Gasp

Tre presenze contro Atalanta, Torino e Inter sono già bastate per lasciare un’impressione molto forte. Leonardo Balerdi è arrivato alla Roma in prestito dal Marsiglia, ma tutto lascia pensare che la sua esperienza in giallorosso sia destinata a durare ben oltre questa stagione.

La Roma lo aveva cercato già nella passata annata, quando però i 30 milioni richiesti dal Marsiglia rappresentavano un ostacolo difficile da superare. Poi la situazione del club francese è cambiata e a Trigoria si è aperta un’occasione che Tony D’Amico non si è lasciato sfuggire. L’operazione è stata chiusa sulla base di un milione di euro per il prestito, con un meccanismo di riscatto legato al numero di presenze disputate per almeno 45 minuti. Le fasce sono tre: 14 milioni con almeno il 55% delle partite, 11 milioni tra il 40 e il 55%, 9 milioni raggiungendo almeno il 20%.

Percentuali che, considerando l’impatto avuto dall’argentino e il gradimento di Gasperini, rendono già molto concreta, per non dire scontata, la prospettiva di una permanenza definitiva. L’impressione è che Balerdi da qui a fine stagione sia destinato a giocare molto, se non moltissimo. Il motivo è soprattutto tattico. Gasperini apprezza del centrale argentino le qualità in marcatura, la capacità di costruire dal basso e la personalità mostrata fin dalle prime apparizioni. Ma c’è una caratteristica che lo rende particolarmente prezioso nel sistema giallorosso: la velocità nei recuperi difensivi.

La Roma difende molto alta, porta pressione nella metà campo avversaria e spesso lascia alle spalle della propria linea difensiva quaranta metri o più da proteggere. In un contesto del genere avere un centrale capace di correre all’indietro, recuperare campo e spegnere situazioni pericolose diventa quasi indispensabile. È proprio per questo che Balerdi sembra essersi inserito così rapidamente. Non è soltanto un buon difensore: ha caratteristiche che sembrano costruite apposta per il calcio di Gasperini. Lo stesso tecnico ne ha sottolineato immediatamente il peso: “Leonardo è un capitano, noi conoscevamo bene il valore del giocatore”. Parole che raccontano quanto la Roma fosse convinta dell’operazione già prima di vederlo all’opera all’Olimpico.

Adesso sarà il campo a determinare quale delle tre cifre scatterà a giugno. Ma il punto, dopo appena tre presenze, sembra già essere un altro: più che capire se la Roma riscatterà Balerdi, bisognerà capire a quale prezzo scatterà il suo acquisto definitivo. E se continuerà su questi livelli, Gasperini potrebbe aver trovato uno dei nuovi pilastri della sua difesa.

FONTE: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero