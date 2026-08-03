Ingresso discreto, modi eleganti e un approccio capace di mettere subito tutti a proprio agio. A pochi giorni dalla nomina a nuovo CEO della Roma, John Galantic sembra aver già lasciato un’impressione molto positiva all’interno del club giallorosso. Ieri il dirigente era presente nel ritiro che la squadra sta svolgendo in Galles e, al termine dell’allenamento, ha avuto una lunga chiacchierata con Gian Piero Gasperini, un primo contatto diretto con il tecnico nel cuore della preparazione estiva.

Oggi Il Messaggero tratteggia il profilo del nuovo dirigente apicale della Roma, nominato soltanto pochi giorni fa attraverso un comunicato arrivato a sorpresa. Galantic viene descritto come una persona dotata di grande empatia, sempre sorridente e molto elegante nei modi. In questa prima fase ha scelto di evitare qualsiasi forma di sovraesposizione mediatica, preferendo un ingresso morbido e graduale nel mondo romanista, senza proclami e senza occupare subito il centro della scena.

La sua presenza, però, non è passata inosservata. John Galantic sarebbe già riuscito a conquistare la simpatia dei calciatori e dei dipendenti del club grazie al suo modo di fare diretto, cordiale e disponibile. Un approccio che gli ha consentito di inserirsi rapidamente in un ambiente complesso e di trasmettere da subito una sensazione di vicinanza, senza forzature e senza la rigidità che spesso accompagna figure di questo livello.

Per il nuovo CEO si tratta soltanto dei primi passi, ma il debutto sembra essere stato quello giusto. Galantic ha scelto di farsi conoscere attraverso la presenza quotidiana e i rapporti personali, più che attraverso dichiarazioni pubbliche. Una strategia prudente, ma finora efficace, che gli ha permesso di entrare nella Roma dalla porta principale senza fare rumore e di raccogliere subito consensi dentro Trigoria.

FONTE: Il Messaggero