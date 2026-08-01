Il 31 luglio è passato senza la cessione pesante che molti si aspettavano. La Roma ha scelto di non sacrificare nessuno dei suoi big entro la scadenza fissata per il rispetto degli accordi con l’UEFA sul financial fair play, una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata condivisa anche da Gasperini per preservare il più possibile la competitività della rosa.
Nelle ultime settimane il club giallorosso ha infatti respinto diverse offerte importanti. Il no è arrivato all’Inter per Gianluca Mancini e Evan Ndicka, alla Juventus per Mile Svilar, nonostante una proposta da 42 milioni di euro, e al Porto per Niccolò Pisilli, valutato 22 milioni. A questo punto l’attenzione si sposta sulla decisione dell’UEFA, attesa per il mese di novembre. Secondo il quotidiano, a Trigoria si prevede una multa compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro, oltre alla riduzione della lista UEFA per la stagione 2027-28, che potrebbe passare dagli attuali 25 giocatori a 22.
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Più difficili, invece, gli scenari più pesanti. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, appare improbabile sia il divieto di schierare i nuovi acquisti nelle competizioni europee sia, soprattutto, un’eventuale esclusione dalle coppe. Da Nyon, infatti, filtra un messaggio di fiducia nei confronti del percorso di risanamento intrapreso dalla società giallorossa.
FONTE: La Gazzetta dello Sport
Lo dicevo da Maggio.
Ed eccoci qua.
Pe la Gazza dovevamo venne pure li magazzinieri. Era da giugno che faceva l’annunci promozionali su tutti li big de la rosa. Secondo loro eravamo na società de straccioni strangolata da la UEFA. Mo sempre secondo loro li Friedkin so annati da Ceferin e gli hanno detto “Guarda, lo so che stamo pieni de buffi e c’avevamo n’accordo pe rientrà ne li parametri, ma ha detto Gasperini che è mejo se tenemo intatta la rosa e mantenemo tutti li big in squadra. Me dispiace, famo n’antra vòrta”
Quindi secondo ste info noi dovevamo dare: Mancini e Ndicka all’Inter – Pisilli al Porto x 20milioni – Svilar alla rubens per soli (soli) 42milioni – Senza contare Konè all’Inter in cambio di frattesi e Soulè offerto (regalato) al bilan A parte il fatto che ho sempre pensato fossero Fake ma alla faccia della Professionalità giornalistica Ps: Dulcis in fundo per me, far ricadere la colpa sulla Società, senza che questa avesse rilasciato alcuna dichiarazione in merito è il massimo della malafede
La Roma non solo non ha venduto big, non solo ha comprato 2 giocatori molto promettenti e giovani in due ruoli importanti, ha anche abbassato il monte salari e alleggerito la rosa alla perfezione.
È inutile che i giornali parlano di multe importanti e squalifiche, non sarà cosi.
La musica è cambiata non facciamo proclami ma le vostre false notizie non hanno piu effetto ca.zzedda dello sport.
Forza Roma Forza Mister Forza Friedkin
il fatto e’ , che voi state ad impazzire, e ad inventarti cifre , punizioni ,restrizione….fate pace con il cervello , e accettate che la societa’ AS Roma si sta muovendo meglio delle vostre funeste previsioni
Come volevasi dimostrare i media non conoscono i termini e i dettagli degli accordi tra la AS ROMA è Uefa e ci hanno propinato scenari e valutazioni economiche di ogni tipo ma adesso nessuno fa mea culpa…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.