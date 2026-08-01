Il 31 luglio è passato senza la cessione pesante che molti si aspettavano. La Roma ha scelto di non sacrificare nessuno dei suoi big entro la scadenza fissata per il rispetto degli accordi con l’UEFA sul financial fair play, una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata condivisa anche da Gasperini per preservare il più possibile la competitività della rosa.

Nelle ultime settimane il club giallorosso ha infatti respinto diverse offerte importanti. Il no è arrivato all’Inter per Gianluca Mancini e Evan Ndicka, alla Juventus per Mile Svilar, nonostante una proposta da 42 milioni di euro, e al Porto per Niccolò Pisilli, valutato 22 milioni. A questo punto l’attenzione si sposta sulla decisione dell’UEFA, attesa per il mese di novembre. Secondo il quotidiano, a Trigoria si prevede una multa compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro, oltre alla riduzione della lista UEFA per la stagione 2027-28, che potrebbe passare dagli attuali 25 giocatori a 22.

Più difficili, invece, gli scenari più pesanti. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, appare improbabile sia il divieto di schierare i nuovi acquisti nelle competizioni europee sia, soprattutto, un’eventuale esclusione dalle coppe. Da Nyon, infatti, filtra un messaggio di fiducia nei confronti del percorso di risanamento intrapreso dalla società giallorossa.

FONTE: La Gazzetta dello Sport