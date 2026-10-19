DAI QUOTIDIANI | Malen con Castro, tentazione Gasp per la Champions

Donyell Malen e Santiago Castro insieme dal primo minuto? Fino a qualche giorno fa sembrava soprattutto un’ipotesi da laboratorio. Adesso, invece, comincia a diventare una possibilità concreta. E già domani sera contro lo Slovan Bratislava Gasperini potrebbe essere tentato dall’idea di schierare contemporaneamente i suoi due centravanti.

A riaprire il discorso è stato proprio il tecnico giallorosso dopo la vittoria contro il Genoa, lasciando intendere che Malen e Castro possono anche convivere. Finora i due sono stati utilizzati sostanzialmente come alternativi, con l’olandese nettamente avanti nelle gerarchie grazie a un avvio di stagione ricchissimo di gol. Ma la rete realizzata sabato dall’argentino ha rimesso in movimento anche qualche certezza.

L’assenza di Paulo Dybala, ancora fermo per infortunio, potrebbe spingere Gasperini a cercare una soluzione diversa. Anche perché Rodrigo Mora, pur continuando a godere della fiducia del tecnico, contro il Genoa non è riuscito a prendersi completamente la scena. Da qui la tentazione del doppio centravanti. Malen potrebbe muoversi sul centrodestra, sfruttando la sua capacità di attaccare la profondità e partire anche qualche metro più lontano dalla porta, mentre Castro potrebbe agire sul centrosinistra, con un trequartista alle loro spalle scelto tra Mora, Soulé e Pellegrini.

Anche il sistema dello Slovan può favorire l’esperimento. La squadra allenata da Yaya Touré, indicato dalla Gazzetta come il primo tecnico africano a guidare una squadra nella fase finale di Champions League, parte generalmente da un 4-1-4-1: una struttura contro la quale Gasperini potrebbe decidere di aumentare il peso offensivo e occupare maggiormente l’area con due riferimenti.

Non è detto che la soluzione venga proposta già domani sera, ma il tema ormai è aperto. La prestazione di Castro contro il Genoa ha confermato che la Roma dispone di due attaccanti capaci di fare la differenza e Gasperini potrebbe iniziare a considerarli non soltanto come alternative, ma anche come una possibile coppia.

Se non sarà contro lo Slovan, dunque, il momento potrebbe comunque arrivare presto. Perché con Dybala fuori e Castro in crescita, la tentazione di vedere Malen e l’argentino insieme comincia a diventare sempre più forte.

FONTE: La Gazzetta dello Sport