DAI QUOTIDIANI | Roma, Gasp ritrova quasi tutti: Malen e Wesley ci saranno, duello Dybala-Paz

La lunga sosta è finalmente alle spalle e la Roma può concentrarsi sul campo. Domenica al Sinigaglia contro il Como inizierà un tratto di stagione subito impegnativo, con il Real Madrid atteso all’Olimpico appena quattro giorni più tardi. A Trigoria, intanto, Gian Piero Gasperini sta lentamente ricomponendo il gruppo e comincia a prendere forma l’undici che affronterà la squadra di Fabregas.

Ieri sono rientrati Manu Koné e Rodrigo Mora, mentre oggi toccherà agli argentini Leonardo Balerdi, Matías Soulé e Santiago Castro, reduci dal lungo viaggio dopo gli impegni con la Selección. Saranno gli ultimi nazionali a riaggregarsi. Gasperini potrà dunque lavorare con praticamente tutta la rosa da domani, fatta eccezione per Bryan Cristante, fermato dal problema al collaterale del ginocchio. Proprio l’assenza del centrocampista apre la strada a Marten de Roon, che appare in vantaggio su Pisilli per debuttare dal primo minuto con la maglia giallorossa. Accanto a lui ci sarà Koné, chiamato a garantire corsa e strappi in una partita nella quale la Roma dovrà reggere il palleggio del Como senza perdere aggressività.

Il vero rebus riguarda però il terzo uomo offensivo accanto a Donyell Malen e Paulo Dybala. I quotidiani non sono tutti allineati: c’è chi vede Pellegrini leggermente favorito grazie al lavoro svolto a Trigoria durante tutta la sosta, chi mantiene Soulé davanti nonostante il rientro tardivo dall’Argentina e chi considera ancora pienamente in corsa Rodrigo Mora. Una cosa è certa: Gasperini ha tre soluzioni molto diverse per una sola maglia.

Pellegrini è ormai pienamente recuperato e potrebbe tornare in campo dopo il lungo stop. Soulé, invece, avrà pochissimi allenamenti nelle gambe prima della partita, mentre Mora è stato il romanista più utilizzato durante la sosta, con 225 minuti disputati e anche il gol in rovesciata realizzato con il Portogallo Under 21. In prospettiva Real Madrid, inoltre, le rotazioni potrebbero pesare già nelle scelte di domenica.

Buone notizie arrivano anche da Malen e Wesley. Entrambi hanno ormai smaltito i rispettivi problemi fisici e la loro presenza contro il Como non è considerata in dubbio. Il brasiliano dovrebbe tornare titolare sulla fascia, mentre sul lato opposto resta aperto il ballottaggio tra Molina e Lulli. In difesa, invece, Ndicka sembra avere qualche possibilità in più rispetto a Balerdi, soprattutto perché l’ivoriano ha già ripreso a lavorare stabilmente a Trigoria mentre l’argentino rientrerà soltanto oggi.

Davanti, Gasperini ripartirà naturalmente da Malen. L’olandese ha già segnato sei gol nelle prime cinque giornate e arriva alla ripresa con un obiettivo enorme sullo sfondo: provare ad avvicinare i record da 36 reti di Higuain e Immobile. Nel 2026 ha segnato 20 gol in Serie A, più di chiunque altro, e proprio al Sinigaglia lo scorso anno aveva trovato la rete prima della rimonta del Como. Accanto a lui ci sarà Dybala, altro giocatore che ha sfruttato la sosta per lavorare senza interruzioni a Trigoria. La Gazzetta dello Sport sottolinea la trasformazione fisica della Joya, capace finora di garantire una continuità molto maggiore rispetto al passato: 497 minuti disputati, quattro assist e tre reti propiziate. Gli manca soltanto il gol, assente dal 18 gennaio scorso, e domenica il duello tecnico con Nico Paz sarà uno dei fili più affascinanti della partita.

E poi c’è la sfida in panchina. Fabregas e Gasperini rappresentano due generazioni opposte ma anche due modi diversi di interpretare un calcio offensivo. Lo spagnolo vuole controllare ritmo e possesso, Gasperini preferisce alzare intensità, pressione e verticalità. Hanno quasi trent’anni di differenza, sono rispettivamente l’allenatore più giovane e quello più anziano della Serie A e nei quattro precedenti hanno vinto due volte ciascuno.

Una rivalità che negli ultimi confronti ha prodotto anche qualche scintilla: Gasperini non aveva gradito l’uso insistito del portiere nella costruzione lariana, Fabregas aveva criticato il mancato saluto del collega dopo una partita. Domenica torneranno a incrociarsi in una gara che, pur arrivando appena alla sesta giornata, può già dare indicazioni importanti sulle ambizioni di entrambe.

FONTI: Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Leggo, Il Messaggero