CALCIOMERCATO | Roma, un regalo per Gasp: serve un esterno, assalto a Gittens

Una Roma capace di incantare per un tempo e di sparire nella ripresa. Le sconfitte contro Real Madrid e Manchester United hanno messo in evidenza un problema che va oltre la tenuta mentale della squadra: la rosa di Gasperini non sembra ancora sufficientemente attrezzata per sostenere certi ritmi per novanta minuti, soprattutto contro le grandi d’Europa.

Il calcio del tecnico giallorosso richiede uno sforzo enorme, fatto di aggressività, duelli individuali e continui movimenti senza palla. Quando le energie calano, però, emergono i limiti delle rotazioni. Le assenze di Koné e Dybala hanno pesato a Manchester, dove Gasperini non è riuscito a trovare dalla panchina le soluzioni necessarie per contrastare la rimonta inglese. Il problema non è soltanto sostituire i titolari, ma poter cambiare il modo di giocare quando la partita lo richiede.

Non è un caso che in campionato otto dei dieci gol incassati dalla Roma siano arrivati nei secondi tempi. Una fragilità che contro avversari di alto livello diventa ancora più evidente e che riporta d’attualità le lacune lasciate dal mercato estivo. Mancano soprattutto un esterno offensivo rapido, capace di saltare l’uomo e ribaltare l’azione, e un centrocampista che possa garantire qualità e freschezza nelle rotazioni.

Per questo gennaio potrebbe rappresentare uno snodo decisivo della stagione. Il direttore sportivo Tony D’Amico continua a monitorare diversi profili per l’attacco. A cominciare da Jamie Gittens del Chelsea, per il quale, scrive la Gazzetta dello Sport, è pronto un assalto a gennaio. Le alternative non mancano, da Jamie Leweling dello Stoccarda, passando per Giorgi Kvernadze del Frosinone e il sogno Endrick del Real Madrid. L’obiettivo sarebbe individuare un’opportunità, possibilmente in prestito, per aggiungere un giocatore già pronto e in grado di incidere immediatamente, sulla falsariga dell’operazione Malen.

Un intervento anche a centrocampo permetterebbe a Gasperini di gestire meglio le energie e di avere un’alternativa in più nei momenti di maggiore pressione. La Roma ha dimostrato di poter mettere sotto anche le grandi d’Europa, ma deve ancora imparare a sostenere quel livello per tutta la partita. Non servirà rivoluzionare una squadra che sta già facendo molto bene, bensì completarla con quei ricambi di qualità che oggi mancano. Perché il salto definitivo passa anche da una panchina all’altezza delle ambizioni giallorosse.

FONTE: La Gazzetta dello Sport