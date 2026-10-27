DAI QUOTIDIANI | Roma, vincere e cambiare: Gasp prepara il turnover, anche Malen in bilico

Vincere, possibilmente senza consumare tutte le energie rimaste. È questa la missione della Roma di Gian Piero Gasperini, che stasera alle 20:45 ospita il Cagliari all’Olimpico con un obiettivo preciso: tornare subito ai tre punti dopo il pareggio di Napoli e non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni. Archiviata una serie di scontri diretti particolarmente impegnativi, i giallorossi hanno davanti un calendario che, almeno sulla carta, offre la possibilità di accelerare: prima il Cagliari, poi l’Udinese in trasferta e infine il Sassuolo, prima della sosta di novembre. Tre partite nelle quali la Roma deve provare a fare bottino pieno per consolidare le proprie ambizioni di alta classifica.

Il problema è trovare il giusto equilibrio tra la necessità di vincere e quella di gestire le forze. Il tour de force delle ultime settimane ha lasciato inevitabilmente qualche scoria, fisica e mentale, e Gasperini sa di non poter chiedere sempre gli straordinari agli stessi calciatori. Anche perché tra la trasferta di Udine e la gara col Sassuolo ci sarà il delicato appuntamento di Champions League contro il Manchester United. Ecco perché il tecnico, nonostante le assenze che continuano a limitare le sue scelte, sta pensando a un turnover piuttosto significativo. Del resto, lo stesso Gasp ha ammesso ieri in conferenza stampa che qualche cambiamento è probabile, sottolineando la necessità di sfruttare una rosa ormai in grado di garantire rotazioni.

Una delle novità più probabili riguarda Emanuele Lulli, pronto a tornare titolare sulla fascia destra proprio all’indomani del rinnovo ufficiale fino al 2031. A fargli spazio potrebbe essere Wesley, uno dei giocatori maggiormente utilizzati in questo avvio di stagione, con Molina candidato a occupare la corsia sinistra. In difesa scalpita Leonardo Balerdi, reduce dalla doppietta del Maradona e pronto a sfruttare il momento favorevole per conquistare una maglia dall’inizio. Ma occhio anche a Ghilardi, che potrebbe giocare dal 1′ al posto di Mancini. Anche Rodrigo Mora è tra i principali candidati a partire titolare, con il possibile arretramento di Cristante in mediana per dare maggiore qualità alla trequarti.

Ma la sorpresa più importante potrebbe arrivare proprio in attacco. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, tra cui Il Messaggero, Gasperini starebbe valutando anche la possibilità di concedere un turno di riposo a Donyell Malen, affidando il ruolo di centravanti a Santiago Castro. Un’ipotesi tutt’altro che certa, visto che l’olandese resta il principale riferimento offensivo della squadra e il favorito per partire dall’inizio. Ma l’idea di preservarlo in vista dei prossimi appuntamenti è una delle possibilità sul tavolo, segno che il tecnico vuole provare ad allargare concretamente le proprie rotazioni.

La parola d’ordine resta comunque vincere. Il Cagliari di Pisacane attraversa un momento complicato, ma proprio questo tipo di partite nasconde insidie per una squadra reduce da tanti impegni ravvicinati. Gasperini dovrà trovare energie fresche senza abbassare il livello di competitività, chiedendo risposte importanti anche a chi finora ha avuto meno spazio. Perché la Roma non può permettersi passi falsi in un momento della stagione in cui il calendario sembra offrirle un’occasione preziosa: fare filotto prima della sosta e presentarsi ai prossimi scontri diretti con una classifica ancora più solida. Il turnover è necessario, ma i tre punti lo sono ancora di più.

Fonti: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corsport