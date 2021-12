Dai sei cambi d Fonseca alla sconfitta fatale di Garcia: ecco lo Spezia, bestia nera della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva lo Spezia, una “piccola” del nostro campionato che però evoca bruttissimi ricordi alla Roma. I liguri infatti possono essere catalogati come vera e propria “bestia nera” dei giallorossi.

Il perchè è facilmente intuibile per chi ha un minimo di memoria storica: è passato infatti poco meno di un anno dall’eliminazione in Coppa Italia provocata dalle (clamorose) sei sostituzioni operate da Paulo Fonseca nonostante Pellegrini lo avesse avvisato dell’errore. Una gaffe che costò sconfitta 0-3 a tavolino (sul campo la Roma aveva comunque perso 4-2 la partita e la qualificazione) e una figuraccia colossale, con la società giallorossa che, suo malgrado, finì sulle prime pagine di tutti i giornali internazionali.

A farne le spese fu il team manager Gianluca Gombar, ma quella serata è ricordata anche per la rottura definitiva tra l’allenatore e Dzeko. Una vicenda che poi ebbe strascichi per tutta la seconda parte della stagione, con il bosniaco degradato sul campo e finito ai margini della rosa. In campionato non è andata molto meglio. Quattro giorni dopo la partita di Coppa Italia i giallorossi vinsero 4-3 sempre all’Olimpico, ma soffrendo tantissimo e solo grazie ad un gol in pieno recupero da parte di Pellegrini mentre al ritorno finì 2-2.

Tornando qualche anno indietro nel tempo (stagione 2015-2016). non si può non ricordare la sconfitta ai rigori, sempre in coppa Italia, dalla squadra ligure, che però allora militava in Serie B. La Roma era allenata da Rudi Garcia e in campo c’era gente del calibro di Maicon, Rudiger, Castan, Emerson Palmieri, Pjanic, Salah e Dzeko mentre Digne, Florenzi e De Rossi entrarono a partita in corso. Nonostante questo i giallorossi vennero eliminati. Motivi in più per tenere gli occhi ben aperti domani sera.