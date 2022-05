Dalla Roma: operazione Dybala impossibile, nessuna trattativa in corso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è nessuna trattativa in corso per portare Paulo Dybala alla Roma. E’ il messaggio che filtra da Trigoria e che viene riportato oggi dalle pagine de Il Tempo (E. Zotti).

Le parole di Totti di ieri a Sky Sport (“Lunedì incontrerò Dybala, vedremo se riuscirò a portarlo alla Roma“) hanno riacceso improvvisamente le speranze dei tifosi, che però vengono subito spente dalle indiscrezioni in possesso del giornale romano.

Il desiderio di portare Dybala alla Roma “è destinato a rimanere tale”, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Da Trigoria fanno sapere che l’operazione è considerata “impossibile“ e che non ci sono trattative in corso con l’agente del calciatore.

Paulo Dybala, 28 anni, ha salutato in lacrime la Juventus dopo la decisione del club bianconero di non rinnovare il suo contratto. L’Inter al momento resta la pista più probabile per la Joya.

Fonte: Il Tempo