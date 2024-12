Dalla Turchia, Mourinho lascia Istanbul per motivi di salute: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico all’estero

ALTRE NOTIZIE – Brutte notizie per il Fenerbahce, ma soprattutto per Josè Mourinho. Come rivelato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, lo Special One lascerà nella giornata di oggi Istanbul per motivi di salute.

L’ex allenatore della Roma si sottoporrà a un intervento chirurgico all’estero e sarà assente per un periodo di tempo ancora non definito. Il tecnico ha comunque concesso una settimana di riposo alla squadra, dato che la prossima partita è in programma il 5 gennaio.

🚨 Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 21, 2024

