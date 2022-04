Damascelli, nuovo attacco a Mou: “Provoca per distogliere l’attenzione dal gioco modesto delle sue squadre”

AS ROMA NEWS – Dopo gli attacchi per radio, ora l’affondo in un articolo apparso questa mattina su Il Giornale. Tony Damascelli non perde occasione per andare contro Josè Mourinho, che al suo primo anno in giallorosso ha portato la squadra al quinto posto e a un quarto di finale di Conference.

“Dove sta il problema? Non nella Roma. Non nei suoi tifosi. Dunque, Josè Mourinho, un ottimo professionista che pensa di essere speciale e disprezza chi gli si ponga di fronte, giornalista, allenatore, dirigente“, scrive oggi il giornalista in un pezzo dal titolo “Mou sbaglia il rumore dei nemici”.

“È il suo carattere, un complesso di superiorità, un ego spropositato, un narcisismo goduto che scade, slitta, scivola su comportamenti inurbani, scostumati“, prosegue Damascelli. “Provocatore per accendere la tensione, per distogliere l’attenzione da critiche al football modesto delle sue squadre, comunque vincenti, dunque la colpa è degli arbitri, del terreno di gioco, dell’orario, del clima meteorologico, dei giornalisti frustrati.

Sta trascorrendo le sue vacanze romane con la solita recita, stucchevole. Un giorno, quando era all’Inter, trasformò I’m a special one in Io non sono un pirla. Nemmeno noi“, conclude.

Fonte: Il Giornale