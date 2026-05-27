D’Amico, arriva il via libera dell’Atalanta: Roma pronta ad annunciarlo come nuovo ds

La Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo direttore sportivo. Dopo giorni di trattative, confronti e resistenze, l’Atalanta avrebbe deciso di liberare Tony D’Amico, spalancando definitivamente le porte al suo approdo a Trigoria. Lo scrive in questi minuti il portale on line de Il Romanista.

Secondo attendibili indiscrezioni interne al club bergamasco, la famiglia Percassi avrebbe dato il via libera al dirigente per risolvere il contratto che lo legava all’Atalanta e iniziare una nuova avventura professionale nella Capitale. Una decisione maturata anche alla luce della nuova direzione scelta dal club nerazzurro, che ripartirà dalla coppia formata da Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri senza perdere ulteriore tempo.

Per giorni da Bergamo erano arrivate resistenze e frenate, ma adesso la situazione sembra essersi definitivamente sbloccata. La Roma, infatti, aveva già da tempo raggiunto un’intesa con D’Amico e attendeva soltanto l’ok formale dell’Atalanta per poter chiudere l’operazione e preparare l’annuncio ufficiale.

Sarà dunque lui, insieme a Gian Piero Gasperini, a costruire la nuova Roma che dovrà affrontare la prossima stagione tra campionato e Champions League. Un tandem già collaudato a Bergamo e fortemente voluto sia dal tecnico giallorosso sia dalla proprietà Friedkin.

Fonte: ilromanista.eu