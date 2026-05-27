D’Amico, arriva il via libera dell’Atalanta: Roma pronta ad annunciarlo come nuovo ds

La Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo direttore sportivo. Dopo giorni di trattative, confronti e resistenze, l’Atalanta avrebbe deciso di liberare Tony D’Amico, spalancando definitivamente le porte al suo approdo a Trigoria. Lo scrive in questi minuti il portale on line de Il Romanista.
Secondo attendibili indiscrezioni interne al club bergamasco, la famiglia Percassi avrebbe dato il via libera al dirigente per risolvere il contratto che lo legava all’Atalanta e iniziare una nuova avventura professionale nella Capitale. Una decisione maturata anche alla luce della nuova direzione scelta dal club nerazzurro, che ripartirà dalla coppia formata da Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri senza perdere ulteriore tempo.
Per giorni da Bergamo erano arrivate resistenze e frenate, ma adesso la situazione sembra essersi definitivamente sbloccata. La Roma, infatti, aveva già da tempo raggiunto un’intesa con D’Amico e attendeva soltanto l’ok formale dell’Atalanta per poter chiudere l’operazione e preparare l’annuncio ufficiale.
Sarà dunque lui, insieme a Gian Piero Gasperini, a costruire la nuova Roma che dovrà affrontare la prossima stagione tra campionato e Champions League. Un tandem già collaudato a Bergamo e fortemente voluto sia dal tecnico giallorosso sia dalla proprietà Friedkin.
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Fonte: ilromanista.eu
vai vai vai vogliamo una grandissima ROMA 💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛
OTTIMO, altro tassello che si aggiunge, questa volta tempestivamente. E adesso via col mercato estivo!
Eh, col Gasp si gioca sempre d’anticipo!
d’amico, il medico dell’atalanta, gasperini, scamacca, non siamo la succursale dell’atalanta, cioe’ non facciamo l’errore di fissarci. l’atalanta e’ arrivata dietro, il ds ce l’abbiamo ed e’ bravo, scamacca non lo rischierei con tutti gli attaccanti buoni e di solito le minestre riscaldate non funzionano. solo per dire che basta atalanta siamo la roma e non e’ che ora gasperini deve diventare dg, e’ l’allenatore che deve coordinarsi con il ds punto.
va bè .. tanto l Inter si compra tre quarti di Roma…..noi ci compriamo mezza atalanta!!🤣🤣
Sempre forza Roma!!
Ho capito ma se ti di dico geffer ???
Se sarà vero, mi verrà da pensare che lo sia stato fin da quando Gasp disse in conferenza stampa che il DS e l’allenatore devono essere in sintonia.
Non dimentichiamoci che è stato d’amico a portare juric a Bergamo
Ok, e invece mentre lavorava con Gasp chi ha portato e cosa ha ottenuto?
Non dimentichiamoci nemmeno che è stato D’Amico a costruire l’Atalanta che ha vinto l’Europa League. Strano ricordarsi solo Juric e dimenticare Lookman, Ederson, Højlund e De Ketelaere.
BENE COSI. Gasp chiede , il Ds esegue e non fa di testa sua.
Forza ROMA SEMPRE
Altro tassello sbloccato ma… presto che è tardi!!!
A parte gli scherzi, sono sicuro che faranno una grande squadra… Gasp è la certezza che mi fa dormire tranquillo.
DajeRomaDaje
articolo di stamattina: Percassi non libera D’Amico… 2 ore dopo: D’Amico è fatta.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.