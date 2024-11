Dan rifà la Roma: già a gennaio i primi interventi

AS ROMA NEWS – “Dan rifà la Roma”. Con questo titolo il Corriere dello Sport oggi in edicola annuncia il rilancio in grande stile che il presidente del club giallorosso ha in mente per cambiare finalmente il corso delle cose dentro la squadra.

Il ritorno di Claudio Ranieri nella capitale non è l’unica mossa dei Friedkin per rimetterla in carreggiata già in questa stagione e programmare su basi solide il futuro del club. Le mosse che l’azionista prepara sono soprattutto di natura economica, cioè la volontà di intervenire sul mercato di gennaio, apportare quei rinforzi che possano dare a Ranieri una squadra più forte e completa.

Sotto questo aspetto l’allenatore-dirigente ha avuto piene garanzie: Dan è pronto a spendere altri soldi nonostante il miliardo già investito nel club da quando è diventato proprietario della Roma. Perchè c’è un senso di incompiuto nel progetto Friedkin, nonostante la Conference vinta e l’Europa League sfiorata e nonostante l’avere riportato l’entusiasmo dei tifosi all’Olimpico, una striscia impressionante di sold-out. È mancato il salto in Champions, obiettivo imprescindibile per un progetto tecnico vincente, perché le decine di milioni che la partecipazione al torneo garantisce fanno la differenza.

E il problema della Roma, negli ultimi anni, è stato soprattutto un gap di ricavi rispetto alle principali concorrenti. Il paradosso è che la Roma, quinta nel ranking Uefa (il miglior piazzamento tra i club italiani) dietro soltanto a club mostruosi come City, Real, Bayern e Liverpool, è fuori dalla Champions ormai da cinque anni. Una distorsione clamorosa, che l’azionista americano ha intenzione di correggere con ulteriori impegni economici già a gennaio.

La Roma dovrà conciliare la volontà dell’azionista di proseguire nell’impiego di capitali con la necessità di rispettare il settlement agreement, che scade a giugno 2025. Potrà acquistare mantenendo un equilibrio gestionale, tra entrate e uscite, nel monte stipendi perché lo squad cost (il rapporto tra costi della rosa e ricavi) resta la bussola ma i progetti dell’azionista restano ambiziosi.

Fonte: Corriere dello Sport

