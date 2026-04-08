Dan sta con Gasp e ridisegna la Roma

Friedkin sceglie la linea: avanti con Gian Piero Gasperini. È questa l’indicazione forte che emerge dalla prima pagina del Corriere dello Sport, con il presidente deciso a costruire il futuro della Roma attorno al tecnico, considerato il punto fermo da cui ripartire.

Il messaggio è chiaro: la squadra verrà ridisegnata. I risultati del girone di ritorno – appena 18 punti in 12 partite – hanno lasciato il segno e alimentato la delusione della proprietà, che non ritiene l’attuale rosa competitiva per obiettivi di alto livello. Da qui l’idea di intervenire in maniera profonda, mettendo in discussione anche il gruppo storico.

Una posizione netta, che però si scontra con l’approccio dello stesso Gasperini. Il tecnico, infatti, spinge per una linea più graduale: preservare l’ossatura esistente e intervenire con innesti mirati, alzando il livello della concorrenza interna piuttosto che rivoluzionare tutto.

Il nodo, dunque, è trovare un punto d’equilibrio tra due visioni diverse: da una parte la volontà di rifondazione, dall’altra l’idea di continuità rafforzata. La novità, però, è che l’allenatore resta centrale nel progetto: la Roma del futuro sarà costruita attorno alle sue indicazioni.

Sul fronte dirigenziale, al momento non si registrano scossoni. Claudio Ranieri e Ricky Massara non sono in discussione, con la proprietà intenzionata a ricomporre eventuali divergenze interne e a mantenere una linea comune.

Resta da capire chi saranno i protagonisti della prossima stagione. Molto dipenderà dalle scelte che verranno prese nelle prossime settimane, ma anche dal finale di campionato. Prima dei ragionamenti sul futuro, infatti, ci sono ancora sette partite da giocare, a partire dalla sfida contro il Pisa, con una Champions complicata ma ancora matematicamente possibile. Il tempo per le decisioni arriverà presto. Ma la direzione, almeno sul tecnico, sembra essere stata tracciata.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista