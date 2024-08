Danso a un passo. Frattesi l’ultimo colpo: si punta a uno scambio con Cristante

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ultimi quattro giorni di mercato, ma in casa Roma sembra che sia ancora tempo di grandi manovre e relativi scossoni in rosa.

De Rossi aspetta rinforzi, e in difesa è vicinissimo il colpo Kevin Danso: Ghisolfi si è spinto fino ai 22,5 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, e il Lens sembra orientato a dire sì all’ultima proposta dei giallorossi. Ma i rinforzi in difesa potrebbero non finire qui: con Smalling ancora in bilico, potrebbe arrivare (in prestito) anche Tiago Djalò dalla Juventus.

Sistemata la difesa, la Roma penserà finalmente al colpo a centrocampo che concluderà il mercato: il nome di Manu Konè oggi perde consistenza (il PSG sembra essere forte sul ragazzo) mentre sale quello di Davide Frattesi. Il 24enne nerazzurro è una delle primissime richieste di De Rossi a Ghisolfi, e nelle ultime ore l’agente Beppe Riso, con la regia di Lina Souloukou, sta lavorando a un clamoroso scambio.

In nerazzurro potrebbe finirci Bryan Cristante, altro calciatore della scuderia del noto procuratore, con le porte di Trigoria che si riaprirebbero per l’ex Primavera. Ovviamente all’Inter spetterebbe un sostanzioso conguaglio. L’affare è molto complesso e complicato, ma la Roma ci sta provando. De Rossi incrocia le dita.

Fonte: La Repubblica

