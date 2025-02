Danso, niente Juventus: va al Tottenham. Pedullà: “Non ha superato le visite mediche con i bianconeri”

ALTRE NOTIZIE – Kevin Danso non ha superato le visite mediche con la Juventus, svolte qualche giorno fa in gran segreto in una località fuori dall’Italia. Lo rivela Alfredo Pedullà in questi minuti. I bianconeri avevano deciso di puntare forte sul centrale austriaco, che in estate era stato a un passo dalla Roma.

Il giornalista non specifica il motivo del mancato superamento delle visite mediche, ma dopo aver fallito gli esami con la Roma per problemi cardiaci, anche stavolta il giocatore non riesce ad approdare in Italia. Per Danso ora si aprono le porte della Premier League: è ufficiale il suo passaggio al Tottenham.