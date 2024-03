DE ROSSI: “Formazione migliore per noi e per l’avversario. Servirà una partita intensa, siamo pronti”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Brighton, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Ha scelto la formula più rassicurante in questo momento?

“No, ho scelto la formazione tipo che stiamo usando spesso. È una situazione in cui ci stiamo trovando bene ed anche quella più adatta in base all’avversario”.

L’esperienza europea dei suoi giocatori è un valore aggiunto?

“Vediamo. Se faremo una partita intensa, di tecnica e di testa, questa cosa potrebbe essere un valore in più. Però non basta l’esperienza e il nome. Loro hanno personalità, sono una squadra affamata e in campionato se la giocano a viso aperto con tutte le big”.

La Premier è più allenante dal punto di vista del ritmo?

“Non lo so, non ci ho mai giocato in Premier. Sento dire che è molto allenante, ma secondo me lo è anche la Serie A. Penso che noi arriviamo pronti”.

