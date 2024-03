De Rossi pazzo di Huijsen, la Roma ha pronto il piano per trattenerlo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma prepara il piano per trattenere Dean Huijsen e farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore giallorosso.

A chiedere la sua permanenza è Daniele De Rossi, allenatore che stravede per il difensore di proprietà della Juventus e che farebbe carte false pur di trattenerlo a Trigoria.

Il pressing sul papà-agente resta di quelli asfissianti, con padre e figlio che non hanno chiuso la porta dinanzi alla possibilità di proseguire in giallorosso. Il motivo è semplice: Huijsen per tornare alla Juventus vuole chiarezza sui piani e programmi del club. E vuole essere un protagonista nonostante la giovane età.

La Roma è pronta a trattare con i bianconeri al termine della stagione, magari sulla base di un rinnovo del prestito con successivo obbligo di riscatto. Sarà però decisiva la qualificazione alla prossima Champions League, chiave di volta sul mercato per tantissimi club. Una pioggia di denari, quelli provenienti dalla partecipazione alla massima competizione europea per club, che fanno gola a tanti e possono rappresentare la svolta per la campagna acquisti.

Fonte: Tuttosport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!