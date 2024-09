De Rossi prepara la nuova Roma

AS ROMA NEWS – Si lavora duro a Trigoria. Il mercato è finalmente concluso, il gruppo è stato formato e ora per la Roma è il momento di cominciare a vincere.

De Rossi, dopo aver spinto forte, concederà un paio di giorni di riposo alla squadra. Dalla prossima settimana, in attesa del rientro alla spicciolata dei nazionali, si comincerà a preparare la partita contro il Genoa.

La trasferta di Marassi nasconde diverse insidie: Gilardino è un tecnico molto preparato, e nonostante le cessioni eccellenti e un mercato deficitario, i liguri in casa danno sempre il massimo. Ne sa qualcosa l’Inter, che alla prima di campionato ha faticato parecchio. Ottenere i tre punti non sarà per niente scontato per i ragazzi di De Rossi.

Il tecnico sa bene quanto saranno importanti gli inserimenti di due giocatori forti ed esperti come Hummels ed Hermoso in un gruppo che ha bisogno anche di gente carismatica e abituata a vincere: i due difensori hanno bisogno di tempo per ritrovare la forma, ma con loro la Roma avrà di certo una fisionomia diversa.

Non è da escludere che De Rossi decida di schierare a Marassi una Roma più equilibrata. La difesa a tre è un’opzione, ma non è l’unica. La possibilità di giocare con Mancini esterno di una retroguardia a quattro è un’altra possibilità. Con i giocatori a disposizione il mister potrà di volta in volta scegliere la soluzione migliore per l’avversario da provare a battere.

Difesa solida ed esperta, ma anche centrocampo rinnovato e più dinamico: Konè sarà un punto saldo della mediana, ma anche Le Fee è destinato a scalare gerarchie una volta completato il suo processo di inserimento. In attacco da valutare le condizioni di Dovbyk: se il gigante ucraino non ce la farà a recuperare, non è detto che al suo posto giochi Shomurodov, il sostituto naturale del centravanti. Un’ipotesi che De Rossi ha sperimentato in precampionato è una Roma con Dybala falso nove: in quel caso si risolverebbe naturalmente il dualismo con Soulè.

Giallorossi.net – A. Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!