DE ROSSI: “Questa Roma inizia ad avere le caratteristiche che mi piacciono. Contento dei primi 60 minuti, poi abbiamo perso campo” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club al termine dell’ultima amichevole di questo precampionato, quella pareggiata per 1 a 1 sul campo dell’Everton.

Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo lavorato tanto, tanti allenamenti e tanta intensità. Siamo contenti sia del lavoro dei ragazzi sia della struttura incredibile che ci ha ospitato“.

Tante indicazioni dalle amichevoli, l’ultima cosa ti ha lasciato?

“Mi ha lasciato che se siamo corti come nel primo tempo, puliti nel possesso palla e bravi a riattaccare lo spazio anche quando siamo bassi, possiamo essere fastidiosi per chiunque. Abbiamo giocatori diversi tra di loro: chi più bravo ad attaccare la profondità come Artem (Dovbyk, ndr), chi bravo a venire incontro come Mati (Soulé, ndr), Enzo (Le Fée, ndr), Lorenzo (Pellegrini, ndr) e Zalewski. Siamo una squadra che inizia ad avere tante caratteristiche che mi piacciono”.

Abbiamo seguito tanti allenamenti e nelle partite abbiamo rivisto tanto. Significa che i ragazzi stanno capendo tutto alla perfezione.

“Oggi ho fatto una piccola riunione perché ero piacevolmente colpito dal fatto che ieri hanno messo in pratica in allenamento tutto quello che avevo chiesto nei giorni precedenti. Già da lì avevo avuto sensazioni buone. È ovvio che questa era una partita di allenamento, ma l’abbiamo preparata come se fosse una partita di campionato perché così deve essere. Qui in Inghilterra il livello è tanto alto. Siamo contenti dei primi 50-60 minuti fatti, poi abbiamo perso un po’ di campo ma abbiamo fatto una buona prestazione”.



Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!