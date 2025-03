De Rossi, Ranieri chiude: “Deve prima fare il suo percorso”. E DDR cerca una nuova panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi tornerà alla Roma, ma non ora. Claudio Ranieri chiude alla possibilità che sia proprio DDR il prossimo allenatore che siederà sulla panchina giallorossa l’anno prossimo. “Mi dicono che è un grande allenatore. Deve fare il suo percorso e poi tornerà alla Roma più forte di prima”, le parole di Sir Claudio ieri in conferenza stampa.

Percorso che prevede nuove esperienze in panchina, perchè per Daniele la sola avventura di qualche mese alla Spal è una gavetta non sufficiente per affrontare il peso di una piazza difficilissima come Roma. Per adesso De Rossi si sta concentrando sulla sua nuova sfida da presidente dell’Ostiamare, ma nei suoi progetti a breve termine c’è il ritorno in panchina. Aspetterà una nuova proposta che possa permettergli di tornare in pista a partire dalla prossima stagione. Per iniziare quel percorso che possa permettergli un giorno di tornare alla Roma.

