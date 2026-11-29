Daniele De Rossi indica la Lazio come favorita nella corsa allo scudetto, pur considerando Roma e Inter superiori per qualità. L’ex capitano e allenatore giallorosso ha espresso il proprio giudizio in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata dal suo Genoa a San Siro contro i nerazzurri.

Interrogato su chi fosse la favorita per il titolo tra Roma e Inter, De Rossi ha risposto senza esitazioni: “La Lazio perché è prima in classifica. Continuano a tenere un passo incredibile. Roma e Inter sono più forti ma stanno dietro”. Il tecnico rossoblù ha comunque sottolineato come il campionato sia ancora lungo, senza escludere la possibilità che altre squadre, come Milan e Como, possano riavvicinarsi alle prime posizioni.

La Lazio guida attualmente la classifica con 35 punti, seguita dall’Inter a 32 e dalla Roma a 30. I giallorossi hanno però una partita in meno e oggi, battendo il Monza all’Olimpico, avrebbero la possibilità di riportarsi a due lunghezze dalla vetta e di scavalcare nuovamente i nerazzurri. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Gasperini di presentarsi al derby del 13 dicembre ancora a stretto contatto con i biancocelesti, salvo ulteriori variazioni della classifica nel prossimo turno.

Redazione Giallorossi.net