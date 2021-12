De Rossi: “Sogno di allenare la Roma. Mou ha portato tanto amore, è già una vittoria”

AS ROMA NEWS – Daniele De Rossi parla alla Gazzetta dello Sport in occasione della ‘Gazzetta Awards’. L’ex capitano giallorosso non vuole sentirsi chiamare leggenda: “Gli ex con una bella carriera come la mia si sentono affibbiare spesso questo titolo e io me lo godo per una sera. Ma nella mia classifica mentale le leggende sono altre…».

Dopo una vita alla Roma l’esperienza al Boca Juniors, poi il ritiro dal calcio giocato e lo step nello staff della nazionale. E c’è già chi lo sogna sulla panchina giallorossa: “E fanno bene: sperare o sognare non costa nulla. Ma bisogna anche essere realisti: serve un percorso, e può durare mesi, anni o decenni. Una cosa è sicura: sogno anch’io di potermi sedere su quella panchina, un giorno”

Ma l’ex centrocampista giallorosso si schiera al fianco dell’attuale tecnico giallorosso: “Visto che non amo i giudizi da fuori, mi limito a dire che nonostante il momento altalenante c’è un entusiasmo che forse si respira solo a Roma: questo allenatore ha portato tanto amore, e tanta gente gli va dietro. E questa è già una vittoria“.

Su Totti: “Stiamo facendo percorsi diversi – spiega De Rossi – con obiettivi e due futuri diversi. L’altro giorno Francesco era allo stadio e tutto s’è bloccato per cinque minuti. Non saremo dimenticati per parecchio tempo.

Fonte: Gazzetta dello Sport