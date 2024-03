De Rossi viaggia verso il rinnovo: Friedkin punterà su di lui per un altro anno

AS ROMA NEWS – Daniele De Rossi verso la conferma sulla panchina giallorossa. A suon di vittorie e gol, l’ex capitano ed attuale allenatore della Roma si sta meritando il rinnovo da parte dei Friedkin.

I texani si sono ormai persuasi all’idea di rinnovare il contratto di De Rossi, in scadenza il prossimo giugno, per un altro anno. La Roma sta vivendo una fase di transizione tra tagli del personale, cambi in corsa della guida tecnica e attesa per la nomina del nuovo direttore sportivo (Modesto sempre in pole). Friedkin è al lavoro per una ristrutturazione profonda all’interno del club, ma ora vorrebbe dare continuità al lavoro cominciato da De Rossi un mese e mezzo fa.

La Roma è tornata a splendere anche in trasferta e a Trigoria ora si respira un’aria nuova: i limiti della rosa lamentati da Mourinho sono mutati in elogi costanti da parte del nuovo tecnico, che reputa “fantastici” i giocatori a disposizione. Musica per le orecchie dei Friedkin, che apprezzano molto lo stile del nuovo allenatore, ma sopra le righe anche con gli arbitri.

La decisione sul futuro del tecnico verrà annunciata molto probabilmente solo verso la fine della stagione, ma ormai nella testa della proprietà le idee sembrano essere chiare: si va decisi verso un De Rossi bis.

