Déjà-vu Bailey, la storia si ripete: ko al debutto, rischia un mese di stop

Rischia un mese di stop. E tutto questo per un tiro verso la porta nel corso del suo primo allenamento. Non è di certo l’inizio di avventura in giallorosso che si aspettava Leon Bailey, già ai box per un guaio muscolare.

Sui principali quotidiani viene raccontata la dinamica del suo infortunio: l’attaccante giamaicano ha sentito tirare dopo una conclusione verso la porta. Segnale di qualcosa di preoccupante, che ha spinto il calciatore a fermarsi e fare presente il problema allo staff medico della Roma.

Il forte sospetto è che possa esserci una lesione muscolare, di che entità si saprà solo oggi, quando il calciatore svolgerà i controlli. La speranza è che non sia nulla di grave, la certezza è che Bailey dovrà saltare l’esordio in campionato contro il Bologna di dopodomani.

Per Leon si tratta di uno sfortunatissimo déjà-vu: stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, anche il 20 agosto del 2021, alla sua prima stagione nell’Aston Villa, l’attaccante Leon dovette fermarsi ai box per infortunio pure in quel caso per tre settimane (allora riuscì a giocare almeno la gara d’esordio contro il Watford).

Un nuovo stop che allunga la catena di infortuni che il giocatore ha subìto nell’ultimo quadriennio con i Villains, nel complesso 12 per un totale di 53 gare saltate (12 nell’ultima annata). Insomma, sfortuna sì ma non un caso. Se i controlli di oggi confermeranno la lesione, il rientro in campo di Bailey avverrà dopo la prima sosta di campionato, quella in programma dopo Pisa-Roma a inizio settembre.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero