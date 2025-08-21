Déjà-vu Bailey, la storia si ripete: ko al debutto, rischia un mese di stop

Rischia un mese di stop. E tutto questo per un tiro verso la porta nel corso del suo primo allenamento. Non è di certo l’inizio di avventura in giallorosso che si aspettava Leon Bailey, già ai box per un guaio muscolare.
Sui principali quotidiani viene raccontata la dinamica del suo infortunio: l’attaccante giamaicano ha sentito tirare dopo una conclusione verso la porta. Segnale di qualcosa di preoccupante, che ha spinto il calciatore a fermarsi e fare presente il problema allo staff medico della Roma.
Il forte sospetto è che possa esserci una lesione muscolare, di che entità si saprà solo oggi, quando il calciatore svolgerà i controlli. La speranza è che non sia nulla di grave, la certezza è che Bailey dovrà saltare l’esordio in campionato contro il Bologna di dopodomani.
Per Leon si tratta di uno sfortunatissimo déjà-vu: stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, anche il 20 agosto del 2021, alla sua prima stagione nell’Aston Villa, l’attaccante Leon dovette fermarsi ai box per infortunio pure in quel caso per tre settimane (allora riuscì a giocare almeno la gara d’esordio contro il Watford).
Un nuovo stop che allunga la catena di infortuni che il giocatore ha subìto nell’ultimo quadriennio con i Villains, nel complesso 12 per un totale di 53 gare saltate (12 nell’ultima annata). Insomma, sfortuna sì ma non un caso. Se i controlli di oggi confermeranno la lesione, il rientro in campo di Bailey avverrà dopo la prima sosta di campionato, quella in programma dopo Pisa-Roma a inizio settembre.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero
Cominciamo proprio bene…🌶🌶🌶
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
🤘
Tecnicamente non si discute, ma si rompe spesso. per questo non è mai esploso del tutto. per questo non lo veoleva nessuno e pur darlo via hanno acconsentito al prestito. Temo che questa sia una stagione senza 4° posto, e con almeno 2 allenatori in panchina, ma non sapete quanto spero di sbagliarmi.
Classico infortunio da allenamento “a freddo” dopo un periodo di inattività.
Portatelo ar Divino Amore che è puro là vicino. Hai visto mai che je facesse er miracolo de nun rompese più!
Gran mercato degli intenditori … strano perché lui è uno che non si fa mai male ..povero gasperini dove sei capitato 😂😂😂
quando non puoi permetterti i giocatori sani e devi puntare su profili minori sperando che non si facciano male…. che fatica tifare Roma!!
“Si paga per quel che si ottiene, si ottiene ciò per cui si paga…”. (Stephen King, It.)
Tutto qui, giocatori sani di un certo livello non ce li possiamo permettere…
O afferrmatu ma “sospetti” o giovani “prospetti”…
nantra sola….ha riaperto il resort trigoria…
Addirittura un mese di stop, per un tiro in porta? Accidenti… Ieri leggevo quest’articolo: Il padre del classe 1997 Craig Butler, ha voluto scrivere una dedica al figlio: “Figlio mio, questa è stata una strada dura, ma ora andrà meglio Grazie anche a “Monchi” e a tutto il club dell’Aston Villa. La vita a volte gira a vuoto e vorrei ringraziare anche i fan per il supporto al mio figliolo. Possiamo farcela, Forza Roma!!!” Consentitemi una battuta, per carità nessun cinismo o cattiveria. Mi auguro di tutto cuore che non sia così’ e si risolva tutto in una bolla di sapone. Ma se fosse veramente cosi’ alla faccia della gufata😇
La prossima volta conviene far fare prima un allenamento e poi le visite mediche d’idoneità.
Manco è arrivato e già s’è rotto. Ma almeno la garanzia cell’avemo?
Sono usciti i nomi di dieci/dodici esterni, ne abbiamo preso uno che si è infortunato dopo cinque minuti, un esterno pagato 25 milioni che fin qui non ha stupito più di tanto, a me non sembra che ci sia stato tutto sto cambio di passo, anzi…
” Se i controlli di oggi confermeranno la lesione”
Ma a che servono i controlli di oggi?
Mi pare che la nostra stampa abbia già deciso tutto, io eviterei proprio di perdere tempo.
Quello che sappiamo è che ieri il giocatore si sarebbe fermato dopo aver calciato in porta.
Punto.
Magari gli è saltata la gamba e devono riattaccarla,
magari è solo un indurimento,
oggi ci sono gli esami,
ma perchè parlare tanto prima???
Giocatori con questo curriculum non dovrebbero neanche essere visionati.
fracico, d’altronde a fine agosto a prezzi di saldo cosa vuoi trovare? Se emery non lo vedeva manco come panchinaro un perche c’era…
chi fa gli esami? possibile che fosse ok per le.viste al 100% primo allenamento KO
Questo è ciò che accade quando prendi giocatori che sono stati in panchina e sono stanchi.
Il campionato italiano sta scendendo sempre più ogni anno.
Ennesimo mercato fallimentare
Ancora a prendere ex calciatori sperando siano utili…
Questo almeno è in prestito
ha occupato la casella lasciata vuota da Renato Sanches
perfetto…partiamo bene
Pastore, Winaldhium, Zonzi e altri ( non pochi) non ci hanno insegnato un tubo
sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro., un mese fuori!
53 gare saltate in 4 anni significa che ha giocato il 50% delle partite. praticamente siamo al livello di dybala, per infortuni, ma non penso allo stesso livello tecnico.
mi sa che convinene tenerci stretto baldanzi che secondo me, nel gioco del gasp può fare bene. Ricordo che baldanzi ha 22 anni, quindi ci sono ampi margini di milgioramento.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.