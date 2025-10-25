Della Rocca trascina la Roma Primavera alla vittoria: Toro battuto 2 a 0

Prosegue il buon momento della Roma Primavera, che supera 2-0 il Torino al Tre Fontane nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Una vittoria convincente per la squadra di Federico Guidi, che ha gestito la partita dall’inizio alla fine senza mai soffrire davvero le offensive granata.

Il vantaggio arriva al 13’: Della Rocca controlla un gran lancio di Mirra, supera il diretto avversario e mette in mezzo un pallone che il difensore Pellini devia sfortunatamente nella propria porta. I giallorossi controllano il gioco e sfiorano più volte il raddoppio, chiudendo il primo tempo avanti 1-0.

Nella ripresa la Roma continua a spingere e al 59’ trova il meritato 2-0: splendida imbucata di Romano per Della Rocca, che davanti al portiere lo batte con un morbido tocco sotto. Da lì in poi, gestione perfetta del risultato e qualche occasione per arrotondare il punteggio, con Bah e Romano sempre nel vivo del gioco.

Nel finale, il Torino resta anche in dieci per la doppia ammonizione di Conzato (91’), e la Roma può festeggiare una vittoria netta e meritata. Ottima prova corale, con Della Rocca ancora protagonista e una difesa impeccabile guidata da Seck. Grazie a questi tre punti i giallorossi raggiungono momentaneamente la vetta della classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Mirra (73′ Nardin), Seck, Terlizzi (83′ Zinni); Lulli (73′ Litti), Romano, Bah, Marchetti; Di Nunzio, Della Rocca (68′ Forte); Arena (83′ Almaviva).

A disp.: Stomeo, Arduini, Sugamele, Scacchi, Cama, Paratici.

All. Federico Guidi

TORINO (3-4-2-1): Sivierio; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis (65′ Barranco), Liema Olinga (46′ Conzato), Acquah (73′ Kirilov), Kugyela; Sabone (46′ Carvalho), Percium; Gabellini (65′ Zeppieri).

A disp.: Santer, Ferraris, Perez, Sandrucci, Gatto, Brzyski.

All. Francesco Baldini

Reti: 13′ aut. Pellini, 59′ Della Rocca.

Giallorossi.net – T. De Cortis