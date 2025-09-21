Derby, Gasperini sorprende tutti: Pellegrini dal 1’ contro la Lazio

“I derby che ricordi sono solo quelli che vinci. Quelli che perdi li dimentichi, quelli che pareggi non li ricordi nemmeno”. Gian Piero Gasperini debutta nella stracittadina romana con una frase destinata a restare. L’allenatore giallorosso ha già respirato il clima dei derby a Genova e, in parte, a Milano, ma sa che quello dell’Olimpico è un’altra storia: una partita diversa, che va oltre la classifica.
E in questa partita così speciale, il tecnico ha deciso di sorprendere tutti: dal 1’ ci sarà Lorenzo Pellegrini, a quattro mesi di distanza dall’ultima presenza ufficiale. L’idea è maturata dopo giorni di riflessioni e prove tattiche: Gasperini ha capito che, senza Dybala e Bailey, tocca a lui compiere un passo verso la squadra e non il contrario. Per questo ha scelto di ridare fiducia al capitano, considerato – insieme alla Joya – uno dei due giocatori qualitativamente più forti della rosa.
Il 3-4-1-2 sarà riproposto nella sua versione più classica, con Pellegrini trequartista alle spalle di Ferguson e Soulé. Non è solo una questione di romanticismo: il numero 7 ha sempre avuto un feeling speciale con il derby e oggi può vivere una delle ultime grandi occasioni per riconquistare la fiducia della piazza. Non a caso, in settimana ha caricato i tifosi sui social con immagini della Curva Sud e dei vecchi derby.
Per il resto, la formazione è fatta: in mezzo al campo ci sarà la coppia Cristante–Koné, mentre sugli esterni a destra agirà Rensch al posto di Wesley, costretto a fermarsi per problemi gastrointestinali. A sinistra Angeliño insidiato da El Shaarawy a gara in corso. In difesa, davanti a Svilar, confermati Mancini e Ndicka con Celik che prende il posto di Hermoso, recuperato ma non ancora al meglio e dunque in panchina.
Una scelta coraggiosa quella di Gasperini, che affida il peso del derby proprio a un romano. Con un tabù da spezzare: la Roma non vince in casa della Lazio da nove anni, dal 2016 con le reti di Strootman e Nainggolan. Toccherà anche a Pellegrini provare a invertire la storia.
Fonte: Il Messaggero
