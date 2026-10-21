Facebook RSS X

DESIGNAZIONI | Napoli-Roma affidata a Colombo, Aureliano al VAR

0
77

Sono state rese note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie A. La sfida tra Napoli e Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà diretta da Andrea Colombo.

Gli assistenti saranno Bindoni e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Aureliano, con Meraviglia nel ruolo di AVAR. Questo il quadro completo delle designazioni:

TORINO – MONZA – Venerdì 23/10, ore 20.45
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Lo Cicero – Laghezza
IV uomo: Massa
VAR: Massimi
AVAR: Camplone

CAGLIARI – BOLOGNA – Sabato 24/10, ore 15.00
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Cecconi – Vecchi
IV uomo: La Penna
VAR: Volpi
AVAR: Di Paolo

COMO – SASSUOLO – Sabato 24/10, ore 15.00
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Moro – Cortese
IV uomo: Collu
VAR: Piccinini
AVAR: Fabbri

NAPOLI – ROMA – Sabato 24/10, ore 18.00
Arbitro: Colombo
Assistenti: Bindoni – Rossi M.
IV uomo: Sacchi J.L.
VAR: Aureliano
AVAR: Meraviglia

LAZIO – PARMA – Sabato 24/10, ore 20.45
Arbitro: Arena
Assistenti: Ceccon – Ceolin
IV uomo: Doveri
VAR: Santoro
AVAR: Mazzoleni

INTER – FIORENTINA – Domenica 25/10, ore 12.30
Arbitro: Mariani
Assistenti: Alassio – Rossi C.
IV uomo: Zufferli
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro

ATALANTA – FROSINONE – Domenica 25/10, ore 15.00
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Baccini – Rossi L.
IV uomo: Pairetto
VAR: Dionisi
AVAR: Gariglio

GENOA – VENEZIA – Domenica 25/10, ore 15.00
Arbitro: Sozza
Assistenti: Passeri – Trinchieri
IV uomo: Marchetti
VAR: Di Paolo
AVAR: Prontera

LECCE – JUVENTUS – Domenica 25/10, ore 18.00
Arbitro: Maresca
Assistenti: Mondin – Barone
IV uomo: Feliciani
VAR: Paterna
AVAR: Baroni

UDINESE – MILAN – Domenica 25/10, ore 20.45
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Colarossi – Costanzo
IV uomo: Ayroldi
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteON AIR | Pruzzo: “Mora non è assolutamente pronto, la Roma prenda Lookman”, Corsi: “Temo faccia la fine di Bojan”, Mattioli: “Una fortuna trovare Slovan e Genoa dopo il Real”
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings