DESIGNAZIONI | Napoli-Roma affidata a Colombo, Aureliano al VAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie A. La sfida tra Napoli e Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà diretta da Andrea Colombo.

Gli assistenti saranno Bindoni e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Aureliano, con Meraviglia nel ruolo di AVAR. Questo il quadro completo delle designazioni:

TORINO – MONZA – Venerdì 23/10, ore 20.45

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Lo Cicero – Laghezza

IV uomo: Massa

VAR: Massimi

AVAR: Camplone

CAGLIARI – BOLOGNA – Sabato 24/10, ore 15.00

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Cecconi – Vecchi

IV uomo: La Penna

VAR: Volpi

AVAR: Di Paolo

COMO – SASSUOLO – Sabato 24/10, ore 15.00

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Moro – Cortese

IV uomo: Collu

VAR: Piccinini

AVAR: Fabbri

NAPOLI – ROMA – Sabato 24/10, ore 18.00

Arbitro: Colombo

Assistenti: Bindoni – Rossi M.

IV uomo: Sacchi J.L.

VAR: Aureliano

AVAR: Meraviglia

LAZIO – PARMA – Sabato 24/10, ore 20.45

Arbitro: Arena

Assistenti: Ceccon – Ceolin

IV uomo: Doveri

VAR: Santoro

AVAR: Mazzoleni

INTER – FIORENTINA – Domenica 25/10, ore 12.30

Arbitro: Mariani

Assistenti: Alassio – Rossi C.

IV uomo: Zufferli

VAR: Fabbri

AVAR: Santoro

ATALANTA – FROSINONE – Domenica 25/10, ore 15.00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Baccini – Rossi L.

IV uomo: Pairetto

VAR: Dionisi

AVAR: Gariglio

GENOA – VENEZIA – Domenica 25/10, ore 15.00

Arbitro: Sozza

Assistenti: Passeri – Trinchieri

IV uomo: Marchetti

VAR: Di Paolo

AVAR: Prontera

LECCE – JUVENTUS – Domenica 25/10, ore 18.00

Arbitro: Maresca

Assistenti: Mondin – Barone

IV uomo: Feliciani

VAR: Paterna

AVAR: Baroni

UDINESE – MILAN – Domenica 25/10, ore 20.45

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Colarossi – Costanzo

IV uomo: Ayroldi

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano