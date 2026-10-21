DESIGNAZIONI | Napoli-Roma affidata a Colombo, Aureliano al VAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie A. La sfida tra Napoli e Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà diretta da Andrea Colombo.
Gli assistenti saranno Bindoni e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Aureliano, con Meraviglia nel ruolo di AVAR. Questo il quadro completo delle designazioni:
TORINO – MONZA – Venerdì 23/10, ore 20.45
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Lo Cicero – Laghezza
IV uomo: Massa
VAR: Massimi
AVAR: Camplone
CAGLIARI – BOLOGNA – Sabato 24/10, ore 15.00
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Cecconi – Vecchi
IV uomo: La Penna
VAR: Volpi
AVAR: Di Paolo
COMO – SASSUOLO – Sabato 24/10, ore 15.00
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Moro – Cortese
IV uomo: Collu
VAR: Piccinini
AVAR: Fabbri
NAPOLI – ROMA – Sabato 24/10, ore 18.00
Arbitro: Colombo
Assistenti: Bindoni – Rossi M.
IV uomo: Sacchi J.L.
VAR: Aureliano
AVAR: Meraviglia
LAZIO – PARMA – Sabato 24/10, ore 20.45
Arbitro: Arena
Assistenti: Ceccon – Ceolin
IV uomo: Doveri
VAR: Santoro
AVAR: Mazzoleni
INTER – FIORENTINA – Domenica 25/10, ore 12.30
Arbitro: Mariani
Assistenti: Alassio – Rossi C.
IV uomo: Zufferli
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro
ATALANTA – FROSINONE – Domenica 25/10, ore 15.00
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Baccini – Rossi L.
IV uomo: Pairetto
VAR: Dionisi
AVAR: Gariglio
GENOA – VENEZIA – Domenica 25/10, ore 15.00
Arbitro: Sozza
Assistenti: Passeri – Trinchieri
IV uomo: Marchetti
VAR: Di Paolo
AVAR: Prontera
LECCE – JUVENTUS – Domenica 25/10, ore 18.00
Arbitro: Maresca
Assistenti: Mondin – Barone
IV uomo: Feliciani
VAR: Paterna
AVAR: Baroni
UDINESE – MILAN – Domenica 25/10, ore 20.45
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Colarossi – Costanzo
IV uomo: Ayroldi
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano