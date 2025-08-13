Di Canio: “Gasperini? Ho la sensazione che possa capitare di tutto, anche fallire velocemente”

Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre di Lazio, Juventus, Napoli e Milan e oggi opinionista di Sky, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto le carte del prossimo campionato.
Queste le sue parole in merito alla Roma e al nuovo corso giallorosso con Gian Piero Gasperini: “Mi sembra che la Roma stia facendo qualcosa per occupare delle caselle ma non con giocatori straordinari. Mi dà la sensazione che possa capitare tutto con Gasperini. Che possa fallire, velocemente; che possa fare qualcosa di normale o che possa far capire subito che grazie a lui si può costruire qualcosa di importante nel futuro, senza nomi altisonanti ma con un modus operandi come a Bergamo.
Anche se a Roma si chiede qualcosa di più e in fretta, ma se lo lascia lavorare magari può fare nel tempo qualcosa di simile all’Atalanta. Non sarà facile perché non c’è un club che lavora come i Percassi e una struttura che prende giocatori con grande conoscenza“.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Ed io ho la sensazione che ti serva un TSO !!!
Dopo ste’ dichiarazioni,e visti i pronostici passati de sto’ scappato de casa, c’è ‘a quasi certezze che l’ ASROMA farà ‘n gran ber campionato.
Eh niente, questo qua ha la psicosi ed è ossessionato dai nostri colori. Che pensasse “alle caselle” dall’altra parte del Tevere.
Che vita misera dover iniziare a gufare a metà agosto. Paole’, prenditi una pausa, vai a bagnarti al mare.
guarda te chi riciccia fuori… digerito il salmone?
Questo ha più capelli che cervello…
Adesso Di Cagno è diventato un talent cioè un talento. Ma de che, de ca22ate. Quando poi parla della Roma, è accecato dalla sua nota fede caciottara. Mi chiedo spesso che lo tengono a fa’
Per fare ridere i Romanisti e sorridere il resto d Italia….a pensarci bene Sky fa’ bene a tenerlo…e uno che accontenta tutti !!
ma perché a questo soggetto è permesso parlare ? a prescindere dal contratto con Sky che gli permette di farlo nella propria televisione , mi chiedo perché venga intervistato al di fuori di quella farsa di programma dove partecipa. Ma la cosa più assurda è che ci sia qualcuno disposto ad ascoltarlo.
Ci sono Massara e Ranieri, più conoscenza calcistica di loro non la trovi neanche sui manuali del calcio
Na forchettata de caxxi tua no? Tornatene nella bassa palude lazziese da dove vieni! Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️
se la misura fosse il “filosofo” DiCanio e non invece lo spazio e l’interesse che gli organi d’informazione dedicano alle sue riflessioni probabilmente vivremmo meglio, basterebbe un pò di Autan!
Io comunque dopo il tuo commento mi tocco scaramanticamente gli zebedei…..
Buon giorno. La pubblicazione di queste dichiarazioni cos’è, un test per verificare la fattibilità del rispetto del nuovo regolamento? Scontato che dargli del laziale é verità assoluta, ma come si fa a non offendere questo (ridicolo) personaggio (?). Spero solo che verrà smentito. Ancora una volta.
Ricottaro…
Piano Paolè che te scoppia er fegato!!!
cara redazione, forse è bene che ciò che si dice a sky, rimanga a sky.
normalmente gli articoli o le notizie prese da sky non danno valore aggiunto al sito.
spesso deprimono la qualità degli interventi.
Poi quando sono banali , come in questo caso, possono anche far dubitare delle qualità come esperto di calcio , dell’intervistato.
Ora ho la certezza che si vincerà!!!
Grazie diCa’….
FORZA ROMA
Da quando sento i suoi sproloqui, ho una stima maggiore per i pescatori..
Senza di loro non mangeremo salmone.. 🤷
😜😂😂😂😂
Buongiorno , di fronte a dichiarazioni di tale portata( più che di dichiarazioni, mi sembra di stare di fronte ad auguri di fallimento calcistico da parte di un tifoso non di un opinionista) è difficile rispettare il regolamento del sito , è molto difficile….
parla della Lazio che sta messa benino
Anche io sono andato dal medico e alla vista delle mie analisi mi ha detto che potei stare divinamente, ma potrei anche avere qualcosina…oppure potrei non risvegliarmi domani mattina…ma questo lo pagano pure x dare certe opinioni?
anch’io ho una sensazione
che quest’anno la B non ve la toglie nessuno
Ha perfettamente ragione: all’Atalanta per esempio non avrebbero mai speso 100 milioni per Shomurodov, Abraham e Dovbyk.
solo tu potevi essere d’ accordo con questa specie di “opinionista”, comunque è utile sapere, alla fine, per quale squadra tifi.
che dice il gagliardetto gobbo, che dice?
fateme sape’
che pensasse alla sua ex Lazio invece di pensare alla roma ormai siamo il suo incubo
Cosa rispondergli ?
Ultimamente porta bene (a noi..)
detto da lui è di buon augurio……..
Come dire che tempo fa domani: può piovere, può esserci il sole o può essere nuvoloso, può fare caldo ma può anche fare freddo.!!! Insomma non ha detto un caxxo!
Mancava solo il livore ed il rosicare del laziale e possiamo pure chiudere qui la giornata.
Buon mare a tutti!
di Canio di Canio…quante figure di melma vuoi fare ? infinite ?
D’altronde c’è da capirlo, notizie sulla sua amata lazio non può darle… non gli rimane che giocare al suo gioco preferito, parlare di noi.
Ah Paolé chi se compra la lazio?… Ah si, scusa, dimenticavo! Ops
L’unica cosa di cui mi dispiace veramente è che non ci siano le quote per scommettere sulla vostra retrocessione in B quest’anno, altrimenti 2 euro ce li avrei messi molto volentieri.
Te rode eh?
Non potendo commentare il mercato della lazio, bloccato dall’incompetenza di una intera società ci vine a dire:
– che il progetto Gasperini fallirà
– che abbiamo comprato pippe
– che non siamo capaci di acquistare buoni giocatori
Poi mi giro e vedo che abbiamo:
– un ds che ha vinto lo scudetto al Milan comprando giocatori sconosciuti
– un allenatore che ha vinto la coppa uefa e che negli ultimi 5 anni ci è arrivato costantemente davanti, non comprando campioni, ma facendoceli diventare
– una società che finalmente mette persone competenti di calcio nei ruoli chiave (Ranieri)
Quante ne fa fare l’invidia
può capitare che te la vaiapijainderposto a sbiadito
Mancava solo che ipotizzasse l’arrivo dei marziani e poi avrebbe sondato quasi tutte le opzioni possibili. Ma che commento è?
Non è una sensazione. E’ la speranza de n’gufo che se crede da esse n’aquila.
Il tuo pensiero ( se ce ne hai uno) è pari a zero!!!!!
“talent di Sky” qualcuno me la spiega questa?
Grande intenditore di salmone norvegese ha espresso ennesima gufata… Non mollare Paoletto 💛❤️
Tu invece, Di CAGNO (voluto), sei fallito da mo’ …..
non si smentisce mai…….d’altronde..
Ragionamento senza possibilità di errori, insomma ha detto che la Roma di Gasperini potra’ vincere, pareggiare o perdere. Un mago
Beh, può accadere di tutto.
Davvero illuminante, un parere essenziale.
Confesso che ne avevamo bisogno, però con una differenza sostanziale di atteggiamento.
Noi confidiamo in un esito positivo, lui in quello opposto.
Oggi sarà l’articolo più commentato.
È sempre il fallito ad augurarsi il fallimento altrui
anzi, DICANE
Hai detto tutto e niente, un profeta così serve veramente a poco.
Ho la sensazione che per ferragosto mangiando le cozze una bella scarica diarroica possa fare la sua comparsa….
Siamo sempre nei tuoi pensieri… ricorda di quando, avanti di 13 punti, con molta ironia pronosticavi una salvezza all’ultima giornata della Magica o di quando ci prendevi in giro con il Bodo… chi è rimasto senza coppe l’anno scorso? Chi è uscito con il Bodo? Caro laziese… pensa alla formellese che è meglio
Grazie Paolo per aver predetto ancora una cosa del genere, successo assicurato 😂
D’altronde uscire ai rigori in casa col bodo glimmete e mandare una squadra norvegese in semifinale per la prima volta nella storia delle coppe europee non è da tutti, ma alla fine 7 di voi fanno i pecorari, ci sta.
Può pure capitare che la tua squadra vada in serie b, chissà?
Ma che ha detto??? L’inutilità di questo personaggio…
Dopo le sue parole io già sto al circo msssimo
Da la Roma rischia di retrocedere..
al 5 posto
o da 7 di loro facevano i Salmonari….e poi scena muta dopo l eliminazione….
direi di intervistarlo tutti i giorni….secondo me finisce che piantano le tende al Circo Massimo
caro di cane, vedi de pensa’ alla lazietta tua e al suo roboante CACIO MERCATO
il sogno di un personaggio inutile
Da la Roma rischia di retrocedere..
al 5 posto
o da 7 di loro facevano i Salmonari….e poi scena muta dopo l eliminazione….
direi di intervistarlo tutti i giorni….secondo me finisce che piantiamo le tende al Circo Massimo
Aspettavo con ansia le parole di paoletto, adesso posso dire che siamo sulla strada giusta, verso dicembre avremo i meme.
A di ca tajate i capelli..e salutace diego der Paraguay protettore dei laziali che non se vedono mai.
beh… considerando come gli è andata con le precedenti dichiarazioni… grazie di cà!
ah…te salutano i salmonari!
“a Mandrá, so’ un tantinello preoccupato…”
“Lassa sta, è un fóco de paglia…”
Chissa’ quali sconvolgenti rivelazioni , analisi , prese di posizione sulla Roma si aspettava il giornalista della gazzetta da di canio.
E’ un peccato commentare, ma e’ solo per dire , lasciamoli perdere certi figuri. Come siti romanisti ignoriamoli.
che tocca fa pe campa…costretto a parla sempre della Roma perché la Lazie non se la incula nessuno
Gufo laziale cambia canale 🦉🦉🦉🦉🦉
…ha imparato a farsi il nodo alla cravatta e con questo sforzo ha finito i neuroni…ora gli rimane solo il trespolo, tutto qui…
Raga questo è un amuleto! È il karma impersonato.Vi ricordo l’ultima via che ha nominato la Roma, 2 finali consecutive. Adesso sono molto fiducioso.
accecato dai nostri colori e dalla gelosia..
Quello io mi chiedo”: ma perché questo essere alla quale danno la facoltà di parlare ,pur non avendo un titolo , se non quello elementare ?
Ma perché quantomeno non lo fanno parlare solo ed esclusivamente della sua squadra di scoloriti di 💩?
E’ così difficile metterlo a ciarlare con i suoi simili senza cervello senza arte ne’ parte?
Di Canio è un rosicone laziale pieno di livore però sul fatto che non ci sia competenza nello scegliere i giocatori è sotto gli occhi di tutti, sono stati commessi numerosi errori. Abbiamo cambiato numerosi DS e anche Massara sinora purtroppo non mi è sembrato una lince o un fulmine di guerra. Negare questa realtà a mio avviso è solo controproducente per la Roma. Abbiamo un grande allenatore come Gasperini e un monumento come Ranieri che hanno già dimostrato il loro valore. Probabilmente non abbiamo uno staff di scouting all’altezza della situazione. Sabatini all epoca era un fuoriclasse e un accentratore, riusciva da solo a fare quello che oggi fanno team di analisti e staff molto preparati e moderni. Roma è una piazza difficile ed oggi Probabilmente anche a causa della proprietà non si intravede una perspicacia e velocità di azione che servirebbero per competere con gli altri. Massara in tutto questo si barcamena a mio avviso senza deleghe reali, deve dar conto a troppi interlocutori e non possiede la personalità per imporsi.
mi rincuora…di solito succede sempre il contrario, quando apre bocca si porta sfiga da solo……ah ah ah ah
mi da la possibilita’che……..
che possa fallire velocemente
che possa fare qualcosa di.normale
che possa costruire qualcosa di………
pero’ me pare come na Sibilla
come al solito ha parlato del nulla come e’ solito il suo dire
ho pure io una sensazione che la tua squadraccia se ne vada in serie b
partendo dal presupposto che queste dichiarazioni fatte da un altro soggetto sarebbero giuste … il Gasp è un allenatore bravissimo ma per il progetto che ha in mente deve essere supportato al 100% dalla società…. altrimenti la piazza lo brucierebbe in pochi mesi… il problema è pero queste dichiarazioni sono state da questo uomo che spesso ha avuto uscite pubbliche che erano palesemente delle istigazioni …quindi caro Di Canio ti dico …FATTI I CAVOLI TUOI… parla della lazietta con il mercato bloccato
non ti è bastata la figura di melma fatta col Bodo
aridaje , quando parla Lui succede sempre il contrario
vediamo cosa farà la sua lazie
Paolè, com’erano i salmoni? Boni?
ci risiamo🤣🤣🤣🤣🤣 questo vale per qualsiasi squadra
Personaggio squallido , indipendentemente dal fatto che è laziale , vedendolo e ascoltandolo hai subito l’ impressione di una persona che meno vedi meglio stai , è un sensazione a pelle, quel disgusto che provi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.