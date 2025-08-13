Di Canio: “Gasperini? Ho la sensazione che possa capitare di tutto, anche fallire velocemente”

Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre di Lazio, Juventus, Napoli e Milan e oggi opinionista di Sky, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto le carte del prossimo campionato.

Queste le sue parole in merito alla Roma e al nuovo corso giallorosso con Gian Piero Gasperini: “Mi sembra che la Roma stia facendo qualcosa per occupare delle caselle ma non con giocatori straordinari. Mi dà la sensazione che possa capitare tutto con Gasperini. Che possa fallire, velocemente; che possa fare qualcosa di normale o che possa far capire subito che grazie a lui si può costruire qualcosa di importante nel futuro, senza nomi altisonanti ma con un modus operandi come a Bergamo.

Anche se a Roma si chiede qualcosa di più e in fretta, ma se lo lascia lavorare magari può fare nel tempo qualcosa di simile all’Atalanta. Non sarà facile perché non c’è un club che lavora come i Percassi e una struttura che prende giocatori con grande conoscenza“.

Fonte: Gazzetta dello Sport