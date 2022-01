Diawara apre alla cessione: caccia alle offerte, si riapre il mercato Roma

AS ROMA NEWS – Amadou Diawara apre alla cessione. La novità dell’ultima ora è di quelle importanti. Il calciatore, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha rotto gli indugi ora che è rientrato in Italia.

Ora giocatore e club andranno a caccia di offerte che possono essere interessanti sia per Diawara stesso che per la Roma. Il guineano piace sia al Cagliari che alla Sampdoria, ma non sono da escludere inserimenti di altre squadre nelle prossime ore.

Se Pinto dovesse trovare una sistemazione a Diawara, il mercato della Roma si riaccenderebbe improvvisamente in questi ultimi giorni di trattative. Che dunque si preannunciano molto interessanti e ancora tutti da seguire con grande attenzione.

