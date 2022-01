Diawara, parla l’agente: “Abbiamo deciso che deve partire, Amadou sogna il Valencia”

AS ROMA NEWS – L’agente di Amadou Diawara esce allo scoperto parlando al portale on line di AS e dichiarando pubblicamente come il centrocampista si sia convinto a lasciare la Roma dopo l’incontro avvenuto con Pinto.

“La strada di Amadou Diawara va decisa in questi giorni. I club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia“, le parole del procuratore del guineano.

In realtà il club spagnolo sta chiudendo per Ilaix Moriba, ma il calciatore giallorosso è comunque un profilo gradito al Valencia e non è da escludere un doppio acquisto prima della fine del mercato invernale.

“Nell’incontro si è deciso che deve partire e ora posso solo dire che è entusiasta del Valencia“, ha concluso Piraino. Attese novità nelle prossime ore.

