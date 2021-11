Disastro Aureliano: direzione confusa, e il rigore di Cristante non c’è

NOTIZIE AS ROMA – Altro arbitraggio nero per la Roma di Mourinho, con Aureliano bocciato su tutta la linea per la direzione di gara di ieri da tutti i quotidiani.

La moviola del match parla chiaro: il fischietto di Bologna dirige la gara in modo confuso e ondivago, scrive la Gazzetta dello Sport, costellato da una serie di decisioni discutibili.

Ma l’errore più pesante è il rigore assegnato al Venezia: il fatto avviene al 64′, sul 2-1 per la Roma, quando, su una palla vagante in area giallorossa, c’è un contatto tra Cristante e Caldara.

E’ il giocatore del Venezia che tocca il pallone, ma lo fa allungandosi in scivolata e in una situazione di precario equilibrio: il successivo contatto con Cristante appare lieve e non meritevole di intervento. Aureliano indica invece il dischetto tra le proteste dei romanisti che oltre a contestare la decisione invocano un fallo di Klylne su Ibanez in contrasto aereo nella partenza dell’azione.

Il Var Fabbri non ritenendo quello di Aureliano un chiaro errore, lascia la decisione del campo senza richiamare l’arbitro alla review.