Distinti Sud, il divieto della Roma: niente tifo in piedi e no alle bandiere troppo grandi. Scoppia la polemica

AS ROMA NEWS – Scoppia la polemica in vista del ritorno della Roma allo stadio Olimpico. In occasione della sfida di domenica contro la Salernitana, i gruppi dei distinti Sud sciopereranno nei primi 10 minuti di gioco e non esporranno striscioni poiché nelle scorse ore agli abbonati del settore sono state inviate delle mail dallo SLO del club giallorosso imponendo il divieto di introdurre allo stadio bandiere di dimensione superiore a 1×1 e di tifare in piedi.

Sui social è esplosa la protesta dei tifosi organizzati dei distinti, che hanno pubblicato un comunicato anticipando l’iniziativa di protesta. E’ possibile che alcuni tifosi dei distinti abbiano protestato con il club per la scarsa visibilità delle partite e da contratto la Roma è stata costretta ad intervenire.

“Dopo un’attenta analisi della situazione attuale abbiamo deciso di scrivere questo comunicato in cui ribadiamo la nostra voglia di opporci fermamente a delle normative istituzionali totalmente prive di senso e che limitano la nostra libertà in quanto tifosi. La situazione per chi frequenta regolarmente lo stadio sarà subito chiara. Fino a qualche anno fa non c’erano barriere a separare la Curva Sud dai settori rinominati poi “Sud Laterale” e “Distinti Sud” Si era di fatto una cosa sola.

Dopo anni in cui i due settori succitati si sono fatti sentire meno, nell’ultimo periodo (in particolare nella passata stagione) in distinti si sono iniziati a formare vari gruppi che hanno tentato di riportare in quella zona dello stadio un tifo più caldo e acceso. Non sta a noi dire se ci siamo riusciti o meno, ma sicuramente sta a noi dire che il nostro unico movente è stato l’amore per l’AS Roma. Amare è stato il nostro unico peccato e la nostra passione è stata ricompensata con un divieto assoluto per tutti i gruppi del settore di far entrare bandiere o tifare in piedi a partire dall’inizio del prossimo campionato e se questo sarà l’inizio della prossima stagione, non osiamo neanche immaginare quali altre limitazioni potremmo ritrovarci a subire in futuro. Siamo tutte persone unite dall’amore per la Roma, che ci unisce nonostante ognuno agisca sotto il nome di una bandiera diversa l’una dall’altra.

Ci confrontiamo su progetti ed iniziative in cui coinvolgere anche chi non fa parte di nessun gruppo e pensiamo giorno e notte a come rendere lo stadio nella sua interezza il più simile possibile alla nostra grandiosa curva, rendendolo di fatto un inferno giallorosso per gli avversari ed un paradiso d’amore per noi romanisti. La società stessa più volte ci ha chiamati tutti a rapporto con lo slogan “Porta una bandiera”. E alla società stessa vogliamo dire che noi rispondiamo presente sempre, non solo quando ci sono big match di mezzo. Riteniamo perciò le scelte prese dalle istituzioni uno schiaffo in faccia al nostro amore ed alla nostra passione e ci opponiamo unitariamente ad esse. Per protesta Domenica 20 Agosto entreremo all’Olimpico al decimo minuto di gioco e non attaccheremo nessuno striscione. CHI VIETA LA NOSTRA PASSIONE NON MERITA IL NOSTRO RISPETTO!”.

In merito alla vicenda è intervenuto anche Lorenzo Contucci, noto avvocato vicino alle vicende dei tifosi: “Una precisazione al post precedente: la Roma e lo SLO c’entrano ben poco in questa situazione: se delle persone si lamentano dello sventolio delle bandiere, la Roma – che ha un contratto con costoro – deve per forza intervenire.

Il problema è, quindi, chi manda alla Roma le mail per lamentarsi dello sventolio in un settore che, finalmente, si stava colorando, costringendo la Roma a intervenire. Del resto esistono i Distinti Nord per potere vedere la partita. Altro è il discorso su come e quando sventolare bandiere grandi. La Sud si era indirizzata, un tempo, a sventolare i bandieroni a inizio partita, i primi 5 minuti, nei momenti di fomento, e per “svegliare” i dormienti nei momenti decisivi, scelta che ritengo saggia. Stessa cosa per quanto riguarda la Tevere: i diversamente abili, mi risulta, vengono agevolati dai gruppi che stanno lì per avere una buona visuale: se poi altre persone ne occupano lo spazio dei disabili si rientra nel concetto di maleducazione”.

Fonte: Retesport.it