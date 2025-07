Dovbyk, addio possibile: l’Atalanta pensa a uno scambio con Scamacca

Un anno fa di questi tempi Florent Ghisolfi volava in Spagna per strappare Artem Dovbyk al Girona. Oggi, dodici mesi e una stagione altalenante dopo, l’attaccante ucraino torna al centro del mercato. A Trigoria, come noto, nessuno è considerato intoccabile. E Dovbyk, che ha cominciato il suo secondo precampionato con il piede sbagliato, non fa eccezione.

Il centravanti è rientrato in gruppo solo martedì scorso dopo dieci giorni di stop, ma nel frattempo ha assistito da spettatore all’irruzione di Ferguson, autore di cinque gol nelle prime due amichevoli stagionali. Un messaggio piuttosto chiaro da parte di Gasperini, che lo vede indietro nelle gerarchie.

La Roma, per non registrare minusvalenze dopo l’investimento da 38,5 milioni di un anno fa, valuta l’ucraino circa 40 milioni. Alcuni club si sono già mossi: il Besiktas ha chiesto informazioni, mentre da Premier League e Liga sono arrivati sondaggi da parte di Leeds, West Ham e Villarreal. In Serie A, il suo nome è finito sul taccuino di Milan e Juventus, ma al momento non ci sono offerte concrete.

Dovbyk si trova bene a Roma, ma non esclude la partenza. Anzi, se dovesse scegliere, gradirebbe un ritorno in Spagna, dove si era fatto notare con la maglia del Girona. Tra le ipotesi che circolano nelle ultime ore, anche quella di uno scambio con l’Atalanta: il club bergamasco potrebbe avere Dovbyk — che in passato è stato allenato da Juric — mentre Gianluca Scamacca, appena rientrato dall’infortunio, vorrebbe tornare nella Capitale.

