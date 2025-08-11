Dovbyk, c’è il Leeds: emissari in tribuna per Everton-Roma. Krstovic in attesa

La pazienza di Gasperini nei confronti di Artem Dovbyk non manca, ma le prestazioni dell’attaccante ucraino continuano a lasciare più dubbi che certezze. Anche nell’amichevole contro l’Everton, vinta dalla Roma all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool, il centravanti è apparso avulso dal gioco, poco incisivo e fuori ritmo rispetto al resto della squadra. Un copione già visto nelle precedenti uscite contro Aston Villa e Lens.

Eppure, sebbene separarsi dal numero 9 non sia semplice — sia per questioni tecniche sia per ragioni di bilancio — a Trigoria nessuno esclude una cessione in caso di offerta convincente. E proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare l’occasione giusta: stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sugli spalti dello stadio inglese, sabato pomeriggio, c’erano emissari del Leeds United, neopromosso in Premier League e alla ricerca di rinforzi offensivi. Il club dello Yorkshire, insieme al West Ham, ha messo Dovbyk nel mirino.

La cifra che potrebbe sbloccare l’operazione è di circa 32 milioni di euro: abbastanza per evitare alla Roma una minusvalenza e, al tempo stesso, per fornire al ds Massara le risorse necessarie a tentare l’assalto finale a Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino del Lecce è un vecchio pallino di Gasperini, che lo seguiva già ai tempi dell’Atalanta, e resta un profilo gradito anche alla dirigenza giallorossa.

Krstovic, dal canto suo, ha già espresso la volontà di affrontare una nuova sfida in carriera. Lo ha confermato anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore. Con la situazione giusta per tutti, può partire; altrimenti resterà con noi”.

Il destino di Dovbyk, dunque, potrebbe decidersi a stretto giro di posta, con la Premier League pronta a fare la sua mossa e la Roma che, in caso di addio, avrebbe già pronta l’alternativa.

Fonte: Gazzetta dello Sport