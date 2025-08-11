Dovbyk, c’è il Leeds: emissari in tribuna per Everton-Roma. Krstovic in attesa

La pazienza di Gasperini nei confronti di Artem Dovbyk non manca, ma le prestazioni dell’attaccante ucraino continuano a lasciare più dubbi che certezze. Anche nell’amichevole contro l’Everton, vinta dalla Roma all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool, il centravanti è apparso avulso dal gioco, poco incisivo e fuori ritmo rispetto al resto della squadra. Un copione già visto nelle precedenti uscite contro Aston Villa e Lens.
Eppure, sebbene separarsi dal numero 9 non sia semplice — sia per questioni tecniche sia per ragioni di bilancio — a Trigoria nessuno esclude una cessione in caso di offerta convincente. E proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare l’occasione giusta: stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sugli spalti dello stadio inglese, sabato pomeriggio, c’erano emissari del Leeds United, neopromosso in Premier League e alla ricerca di rinforzi offensivi. Il club dello Yorkshire, insieme al West Ham, ha messo Dovbyk nel mirino.
La cifra che potrebbe sbloccare l’operazione è di circa 32 milioni di euro: abbastanza per evitare alla Roma una minusvalenza e, al tempo stesso, per fornire al ds Massara le risorse necessarie a tentare l’assalto finale a Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino del Lecce è un vecchio pallino di Gasperini, che lo seguiva già ai tempi dell’Atalanta, e resta un profilo gradito anche alla dirigenza giallorossa.
Krstovic, dal canto suo, ha già espresso la volontà di affrontare una nuova sfida in carriera. Lo ha confermato anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore. Con la situazione giusta per tutti, può partire; altrimenti resterà con noi”.
Il destino di Dovbyk, dunque, potrebbe decidersi a stretto giro di posta, con la Premier League pronta a fare la sua mossa e la Roma che, in caso di addio, avrebbe già pronta l’alternativa.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Ma magari se lo pigliano.
A me davvero sfugge come si possa trattare come l’ultimo degli scemi il capocannoniere della Liga, nonché uno che ha fatto 17 gol al primo anno in Italia… Boh
Il problema è che se erano in tribuna hanno visto anche il suo rendimento durante l’incontro e l’immagine non era proprio il massimo.
Non riesco decisamente a capire che problema ha.
dopo Everton Roma? possiamo mandargli un video delle migliori giocate? e poi la preparazione di Gasp imballa le gambe….
Bo mi lascia perplesso sinceramente
Chi ti lascia perplesso: l’emissario del Leeds, l’articolo della rosea o il novello Dzeko?
Sarà come di routine un mercato che riserverà le sorprese tutte alla fine di agosto.
Il problema è che Dovbyk con queste prestazioni non credo stia facendo stropicciare gli occhi a dei possibili acquirenti
Anche perché se facesse stropicciare gli occhi a qualche possibile acquirente, allora forse sarebbe il caso di tenerlo.
ma infatti l’articolo non mi torna…
dice “il centravanti è apparso avulso dal gioco, poco incisivo e fuori ritmo”… a me è sembrato esattamente quello che conosciamo.
si salva solo se fa gol, e ad essere onesti non è ha fatti pochi…. ma il suo “gioco” è questo.
contro l’everton non l’ho visto una sola volta provare a girarsi, nulla, solo sponde, spesso imprecise.
❤️🧡💛
11 goal in 37 apparizioni da titolare.un bomber di razza il leccese.
11 goal…quanti su rigore? E quanti tiri in porta effettuati? A me non sembra un gran fenomeno
Caro Michele guarda anche chi sono i compagni di Krstovic…….e proprio in questi frangenti che un centravanti si fa’ notare…. Batistuta è stato un grande campione, ma nella Roma aveva dei compagni super….come lui del resto…
Cosa avresti scritto di Retegui l’anno scorso? 7 gol, e quando per un attimo è stato accostato alla Roma la definizione più ottimistica è stata “pippone”.
Ma stessa considerazione si poteva fare per Lookman prima che arrivasse nelle mani di Gasperini, segnava una manciata di gol.
Morale: se i giocatori che sono arrivati e arriveranno hanno l’avallo del tecnico, lasciamo fare a lui, l’abbiamo preso apposta.
Peccato che regge l attacco da solo nel Lecce. Le apparizioni le fa l Ucraino, che è un fantasma che si nasconde
nel Lecce e in Serie A, non in spagna dove i difensori non sanno nemmo l’abc della difesa)
32 mln mi parrebbe più che congrua, sarebbe perfetto e ci prendiamo krstovic. poi all-in sull’esterno dx perchè secondo me lì si decide che squadra saremo….l’atalanta con lookman e retegui lo scorso anno ha realizzato più di una quarantina di gol, si capisce chiaramente xchè Gasp insista
Artem sta bene a Roma, basta questo gioco al massacro.
Se non fosse che appare un pesce fuor d’acqua in questo nuovo gioco.
La partenza di Dovbik è legata solo a questioni economiche e non certo tecniche, anche se Gasp fa melina non potendo certo demotivare un giocatore che potrebbe dover essere tenuto dicendo che non gli piace. Di fronte alla giusta offerta andrà via per far posto ai profili graditi al nuovo tecnico.
Altrimenti sarà la riserva di Ferguson.
Certo che se erano davvero in tribuna per lui, mo’ se lo comprano sicuro, vista la partitona
se lo hanno visto dalla tribuna l’altro giorno non lo prenderanno mai
Speriamo che non lo guardino troppo.
ASRoma non lo fate gioca’ tenetelo nascosto….
Altrimenti non lo prende nessuno!!!!!
😂😂😂😂
stesso articolo da 2 mesi.
che noia.
vogliamoci bene e non diamo retta su.
Peccato, se gli emissari erano in tribuna lo avranno bocciato certamente; ma no lo prenderanno di sicuro, è risaputo che quest’anno segnerà almeno 20 reti, tutti i grandi 🤣 attaccanti il primo anno hanno fatto male…. 😉
Ragazzi su Dovbyk però i giudizi dovrebbero essere più cauti
Neanche a me piace molto, è un finalizzatore puro e partecipa poco e niente alla manovra
Ma questo ha fatto 44 gol nelle ultime due stagioni
Non possiamo dimenticarlo
Siamo sicuri che chi dovesse arrivare farà meglio?
Questo è il punto
Sempre Forza Roma
Krstovic è buono per Gasperini, ma non per una squadra da CL.
Ľ ucraino è quattro spanne sopra
cambiare Dobvik con Krstovic non mi sembra un miglioramento anzi
Esse cupit mannus, sed ephippia ferre recusat 📌
l’altro ieri poteva partire per non meno di 40 mln, ieri ne servono almeno 35 di mln per lasciarlo partire, oggi basterebbero 32 mln. stai a vede che domani sul prossimo articolo lo diamo via in prestito secco gratuito pagando lo stipendio. Ma fatemi il piacere….
Infatti la Roma quando ha comprato Abraham e Dovbyk era senza dirigenza, in mano a due DS che facevano scuola guida, le conseguenze sono state lo sperpero di centinaia di milioni. Risaliamo la china con competenza e sudore, le basi le stanno gettando dopo 5 anni, ancora un po’ di pazienza. Krstivic e Fabio Silva quello che è possibile permettersi tra l’altro solo con cessione di Divbyk, poi se va via Baldanzi+Eddine+Pelle allora si può completare la rosa adeguatamente.
Una xippa al sugo che sarà difficile vendere senza paraocchi da parte dell’acquirente
Altra cassata …
Il problema è che finché ci sono persone come me che ogni mattina va a cercare notizie di mercato, continueranno a sparare ca…te a profusione 😔
