Dovbyk-dipendenza: Dybala a mezzo servizio, i trequartisti non segnano. La Roma ha il mal di gol

NOTIZIE AS ROMA – La Roma si scopre dipendente dai gol di Artem Dovbyk. Se non ci pensa lui, per i giallorossi segnare diventa un problema serio.

Per l’ex Girona ieri è arrivato il terzo gol in campionato (il quarto in stagione), realizzato dopo una serie di finte in area brianzola. L’ucraino piano piano sta completando la sua fase di ambientamento nel nostro campionato, e le prospettive sono senza dubbio interessanti per il proseguo della stagione.

Ma se la Roma può sorridere per Dovbyk, meno esaltante è il quadro che si staglia intorno al suo bomber. Perchè Pellegrini e Soulè, i due trequartisti che hanno giocato ieri alle spalle del centravanti, sono ancora fermi a zero gol in stagione. E Paulo Dybala, di nuovo ai box per i soliti problemi muscolari, non sta facendo molto meglio di loro: l’argentino è fermo a quota 1 (su rigore) nella classifica dei marcatori.

Gli altri giocatori andati a segno in campionato sono Cristante (su un tiro deviato), Baldanzi (che andrebbe sfruttato di più), Shomurodov e Pisilli, il centrocampista che più di tutti ha il gol nel suo DNA. Troppo poco per una Roma che vuole ambire alla zona Champions. Il tema del vice-Dovbyk, inoltre, resta prioritario: se malauguratamente la Roma si trovasse costretta a fare a meno di lui, il problema del gol diventerebbe piuttosto serio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!