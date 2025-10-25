Dovbyk e Ferguson sotto accusa, Gasp pensa alla svolta

Più che punte, ormai punti di domanda. Il reparto offensivo della Roma è diventato il vero enigma di questo inizio di stagione: Artem Dovbyk ed Evan Ferguson non segnano, non incidono e cominciano a essere il simbolo del momento complicato della squadra di Gian Piero Gasperini.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i numeri parlano chiaro: 10 gol in 10 partite tra campionato ed Europa League, una media ben lontana dagli standard delle squadre di Gasp e dagli obiettivi Champions del club. Dovbyk, in particolare, è finito nel mirino dell’Olimpico dopo la sconfitta col Viktoria Plzen: nessun gol, 27 tocchi, 8 palloni persi e un solo dribbling riuscito. Prestazione grigia e contestazione inevitabile.

Non va meglio a Ferguson, fermo da un anno esatto con le squadre di club (l’ultimo gol il 26 ottobre 2024 in Brighton-Wolverhampton). Il prestito annuale dal Brighton rischia di essere rimesso in discussione già a gennaio: i Seagulls sono perplessi per lo scarso minutaggio del giovane irlandese, mentre la Roma valuta alternative più pronte e funzionali.

Gasperini sembra pronto a cambiare rotta già da domani contro il Sassuolo, schierando un tridente più tecnico e leggero formato da Dybala, Soulé e Bailey (o El Shaarawy). In prospettiva mercato, resta viva la pista Joshua Zirkzee dal Manchester United, con Kalimuendo del Nottingham e Promise David dell’Union Saint-Gilloise come possibili piani B. Per Dovbyk e Ferguson, invece, si avvicina un bivio: o tornano presto al gol, o gennaio rischia di trasformarsi in un capolinea.

