Dovbyk è un caso: un problema alle ginocchia alla base del suo momento nero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Doveva essere il bomber in grado di far svoltare la Roma, e invece Artem Dovbyk sta affrontando una crisi d’astinenza da gol piuttosto lunga che sta incidendo pesantemente anche sulla crisi di risultati della squadra.

Nelle ultime apparizioni il centravanti ucraino è sembrato palesemente fuori forma, con Ranieri che è arrivato a relegarlo in panchina preferendogli Dybala nel ruolo di falso nove. Anche ieri contro il Como il suo ingresso a inizio ripresa non ha dato i risultati sperati, con l’ex Girona che ha girato a vuoto perdendo ogni duello e finendo per essere uno dei peggiori in campo.

Alla base dei suoi guai, riferisce oggi il giornalista Stefano Carina de Il Messaggero, non ci sarebbe però l’influenza che lo avrebbe debilitato, ma un problema alle ginocchia con il quale sta facendo i conti ormai da tempo: “Noi continuiamo a dire che Dovbyk ha il raffreddore, ma il problema non è quello. Qua siamo davanti a un problema alle ginocchia, ragazzi… Lui una ventina di giorni fa si è sottoposto a cure specifiche per le quali ci vuole un po’ di tempo. Poi per la privacy non possiamo approfondire, ma lui non sta bene”, ha rivelato il giornalista, intervenendo questa mattina ai microfoni di Radio Radio.

Per la Roma l’investimento Dovbyk operato in estate è stato decisamente oneroso, e il compito di Ranieri sarà provare a rivalutarlo. Il primo step è rimetterlo nelle condizioni fisiche ideali. Probabile che il centravanti salti l’impegno in coppa Italia contro la Samp di mercoledì prossimo per provare a tornare in campo dal primo minuto contro il Parma. Sempre che in questi giorni l’ucraino riesca a mettere i suoi guai fisici alle spalle.

