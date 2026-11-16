Dovbyk, Fenucci: “Fisicamente è guarito, il suo problema è mentale. A gennaio vedremo…”

Artem Dovbyk ha superato i problemi fisici, ma continua a non convincere il Bologna. E adesso Claudio Fenucci fissa una scadenza per il futuro dell’attaccante ucraino: gennaio. L’amministratore delegato rossoblù, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine del Premio Città di Tolentino, ha fatto il punto sulle difficoltà dell’ex centravanti della Roma, lasciando aperta la possibilità di una separazione anticipata.

Il problema, secondo Fenucci, non sarebbe più di natura fisica. “Dovbyk ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro”, ha spiegato il dirigente, confermando che il recupero dall’intervento chirurgico è stato completato.

Le difficoltà dell’ucraino, dunque, sarebbero legate soprattutto alla fiducia e alla capacità di ritrovare sicurezza nei movimenti e nei contrasti. “Il ragazzo deve ritrovare un po’ di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti”, ha aggiunto Fenucci. Un quadro che aiuta a spiegare il rendimento deludente del centravanti, fermo a un solo gol e appena 105 minuti giocati in campionato, senza essere riuscito a conquistare spazio nelle gerarchie di Raffaele Palladino.

Ma è soprattutto la parte finale delle dichiarazioni ad attirare l’attenzione della Roma: “Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo fino a gennaio, poi vedremo”. Parole che lasciano aperti diversi scenari, compresa l’interruzione anticipata del prestito. Una posizione meno netta rispetto a quella espressa appena una settimana fa, quando lo stesso Fenucci sembrava escludere una partenza dell’attaccante durante il mercato invernale.

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Del possibile ritorno di Dovbyk a Trigoria si parla ormai da diversi giorni. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il Bologna vorrebbe trovare un accordo con la Roma per chiudere anticipatamente l’operazione, ma il club giallorosso avrebbe un ruolo determinante nell’eventuale risoluzione del prestito. Senza un’intesa tra le parti, dunque, il rientro dell’attaccante non sarebbe automatico.

La situazione resta delicata anche per la società capitolina. Dovbyk non rientra nei piani tecnici di Gasperini e un suo eventuale ritorno costringerebbe il direttore sportivo Tony D’Amico a individuare una nuova sistemazione. Il Bologna, intanto, può contare su altre alternative offensive, da Piccoli a Odgaard, mentre l’ucraino continua a trovare pochissimo spazio.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Bologna spera ancora di recuperare il giocatore, ma le parole di Fenucci confermano che a gennaio verranno fatte nuove valutazioni. Dovbyk ha ancora la possibilità di cambiare il proprio destino, ma il tempo per convincere Palladino comincia a stringere.

Redazione Giallorossi.net