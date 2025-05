Dovbyk-gol, ultima chiamata per l’Europa. Ma la Roma pensa all’addio in estate

Due partite, due match decisivi. Non solo per la Roma, che si gioca l’accesso all’Europa, ma anche per Artem Dovbyk, chiamato a giustificare un investimento da 35 milioni di euro con prestazioni finalmente all’altezza delle aspettative. Il centravanti ucraino, arrivato la scorsa estate dal Girona con il peso di un’eredità importante, si presenta all’appuntamento contro Milan e Torino con numeri tutt’altro che trascurabili: 17 gol e 4 assist complessivi tra campionato e coppe.

Numeri da bomber, certo, ma che non bastano a cancellare la sensazione che Dovbyk sia rimasto troppo spesso ai margini del gioco. Per larghi tratti della stagione, infatti, l’ex Girona ha faticato a integrarsi nei meccanismi della squadra: spesso impreciso, poco coinvolto nel fraseggio e poco cattivo in area nei momenti caldi. Più finalizzatore che uomo-squadra, Dovbyk ha alternato picchi realizzativi a prestazioni deludenti, diventando una sorta di enigma in maglia giallorossa.

Per questo, nonostante il costo importante del suo cartellino e il fatto che sia sbarcato a Trigoria solo pochi mesi fa, la Roma sta seriamente valutando un addio in estate. Le offerte non mancano: dalla Spagna – dove il Girona stesso lo riaccoglierebbe volentieri – al Betis, fino a qualche sondaggio dalla Premier League. I Friedkin non vogliono fare minusvalenze, quindi servirà una proposta congrua, vicina almeno ai 30 milioni, per far partire l’ucraino.

La decisione finale passerà anche dalle mani del nuovo allenatore, ancora da svelare. Il prossimo tecnico giallorosso dovrà valutare se puntare ancora su Dovbyk o chiedere un profilo più funzionale al suo sistema di gioco. Intanto, domenica contro il Milan e poi all’ultima giornata a Torino, la Roma si affida ancora a lui. Perché i gol pesano, e il futuro passa anche da lì.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport