Dovbyk ok: torna tra i convocati dell’Ucraina in vista della partita col Belgio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per la Roma: la nazionale ucraina ha ufficializzato i convocati per la sfida di Nations League di questa sera contro il Belgio (ore 20:45), con Artem Dovbyk nuovamente a disposizione. L’attaccante, assente nella gara d’andata – vinta 3-1 dagli ucraini – a causa di uno stato febbrile, ha recuperato ed è pronto a dare il suo contributo.

Un segnale positivo non solo per la sua nazionale, ma anche per la Roma, che potrà contare su di lui nelle prossime sfide di campionato, fondamentali per la corsa agli obiettivi stagionali a partire dalla gara di Lecce in programma sabato 29 marzo.