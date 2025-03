Dovbyk recupera, ma contro il Como tocca ancora a Shomurodov

AS ROMA NEWS – Artem Dovbyk ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Oggi sarà decisiva la rifinitura per capire se potrà tornare tra i convocati. Giovedì contro l’Athletic Club, invece, si candida per una maglia da titolare. Intanto però col Como spazio a Shomurodov, che avrà un’altra occasione per mettersi in mostra e creare dubbi nella testa di Ranieri su nuove gerarchie al centro dell’attacco.

Pronti a tornare dal primo minuto anche Dybala e Pellegrini dopo il turno di riposo contro il Monza. Sono avanti nel ballottaggio con Soulé ed El Shaarawy. Al fianco di Paredes uno tra Koné e Pisilli. A destra Rensch insidia Saelemaekers. Sulla sinistra resta intoccabile Angeliño che giocherà sia domenica che giovedì. In difesa fiducia al terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka.

Fonte: Il Messaggero